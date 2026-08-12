Potrivit unui comunicat de presă transmis miercuri de Ministerul Mediului, la nivel naţional, 20.716 ha de terenuri împădurite şi reîmpădurite au procese-verbale finale şi au fost verificate de Gărzile Forestiere, faţă de ţinta PNRR de 18.000 ha, relatează News.ro.

”Gradul de realizare a acestei ţinte este de peste 115%”, au transmis reprezentanţii ministerului.

POtrivit acestora, au fost realizate şi 13 ha de păduri urbane, ceea ce înseamnă îndeplinirea integrală a ţintei asumate şi au fost finalizate 109 pepiniere, cu 19 mai multe decât ţinta de 90 prevăzută în PNRR.

”Sunt rezultate concrete, obţinute într-un ritm susţinut, care contribuie la protejarea solului, un aer mai curat şi creşterea rezilienţei în faţa secetei, caniculei şi inundaţiilor. Le mulţumesc beneficiarilor, Gărzilor Forestiere şi echipei PNRR din minister pentru mobilizare şi pentru efortul depus în finalizarea acestor proiecte”, a declarat ministrul interimar al Mediului, apelor şi pădurilor, Diana Buzoianu.

Alocarea PNRR pentru campania naţională de împădurire şi reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, a fost de aproximativ 307 milioane de euro. Alte 50 de milioane de euro au fost alocate pentru dezvoltarea capacităţilor moderne de producere a materialului forestier de reproducere.

Investiţiile s-au adresat unei palete largi de beneficiari publici şi privaţi: unităţi administrativ-teritoriale, persoane fizice şi juridice, universităţi şi asociaţii.

Au fost finanţate înfiinţarea de păduri noi, reîmpădurirea suprafeţelor afectate de calamităţi, păduri urbane şi perdele forestiere de protecţie amplasate în jurul localităţilor, între terenurile agricole sau de-a lungul căilor de comunicaţie.

Potrivit datelor transmise de minister, cele mai mari suprafeţe împădurite au fost realizate în judeţele Dolj – 3.116,7 ha, Constanţa – 2.275,2 ha, Galaţi – 1.547 ha şi Botoşani – 1.420 ha.