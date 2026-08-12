Decizia va fi luată luni, 17 august, de la ora 11:00.

Strategia naţională pentru conservarea biodiversităţii 2026-2030 reprezintă un jalon din PNRR, cu o miză financiară de aproximativ 972 de milioane de euro.

Legea a ajuns la Curtea Constituţională după ce Alianţa pentru Unirea Românilor a sesizat CCR vineri, la scurt timp după finalizarea parcursului parlamentar. În Camera Deputaţilor, proiectul a fost adoptat cu 177 de voturi ”pentru” şi 79 ”împotrivă”, iar în Senat forma finală a trecut cu 79 de voturi favorabile şi 27 ”împotrivă”. Senatorii AUR au votat împotriva documentului.

Ce conţine legea

Actul aprobă Strategia naţională şi Planul de acţiune pentru conservarea biodiversităţii pentru perioada 2026–2030. Printre direcţiile urmărite se află conservarea şi restaurarea ecosistemelor, protejarea speciilor ameninţate, utilizarea durabilă a biodiversităţii şi consolidarea capacităţii instituţiilor care gestionează aceste politici.

În forma adoptată de Parlament, strategia include şi obiective privind consolidarea şi extinderea reţelei naţionale de arii protejate, în linie cu ţintele europene şi globale de 30% pentru ariile protejate şi 10% pentru protecţia strictă.

Documentul are o importanţă suplimentară deoarece reprezintă jalonul 31 din PNRR. Guvernul a estimat că neîndeplinirea acestui angajament ar putea atrage o penalitate de 972.455.220 de euro.

De ce a fost contestată

AUR s-a opus proiectului în Parlament şi a atacat legea la Curtea Constituţională imediat după adoptare.

Contestarea vine însă pe fondul unei dispute politice mai largi asupra formei finale a strategiei. Proiectul a fost iniţial aprobat de Guvern prin hotărâre, dar Executivul a retras ulterior HG-ul şi a transferat prevederile în Parlament, după ce PSD a contestat legalitatea actului emis de un guvern interimar.

În plen, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a criticat faptul că Guvernul a transferat în Parlament o strategie care fusese iniţial adoptată la nivel guvernamental, acuzând o încălcare a delimitării dintre atribuţiile Guvernului şi ale Parlamentului. El a vorbit despre o ”batjocură fără precedent la adresa ordinii constituţionale” şi a avertizat că situaţia se poate întoarce împotriva actualei puteri dacă rolurile instituţiilor sunt inversate.

În Parlament, PSD a introdus mai multe amendamente, iar ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a susţinut că unele modificări pot afecta angajamentele României faţă de Comisia Europeană şi pot pune în pericol banii din PNRR. USR a acuzat, la rândul său, PSD că prin amendamente riscă să compromită jalonul de aproape un miliard de euro.

Miza deciziei CCR

Decizia Curţii este importantă nu doar din perspectiva legislaţiei de mediu. Legea trebuie să îşi încheie parcursul constituţional şi să fie promulgată în termenul aferent jalonului PNRR. România are termen 31 august pentru aprobarea legii, iar nerespectarea angajamentului poate pune în pericol finanţarea asociată reformei.

Dacă CCR respinge obiecţia, legea poate merge mai departe spre promulgare. Dacă instanţa constituţională identifică prevederi neconstituţionale, actul se poate întoarce în Parlament pentru punerea sa în acord cu decizia Curţii.