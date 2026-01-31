Astfel, conform sursei citate, cel mai scump cadou primit de Nicușor Dan a fost de la Regele Charles al III-lea și de la Regina Camilla, respectiv o fotografie înrămată cu dimensiuni 36cm x 26,5 cm, de culoare vișinie, din piele Ettinger, cu sticlă și paspartu, care are autografele celor doi înalți oficiali britanici.



Potrivit Comisiei de evaluare din cadrul Administrației Prezidențiale, această fotografie cu autograf a fost estimată la suma de 3.400 de euro, respectiv 17.334,90 lei.



Al doilea cel mai scump cadou pe care l-a primit președintele Nicușor Dan a fost un tablou HUNGBAE, realizat din material din mătase brodat Hungbae, cu simbol tradițional, ”Royal”, folosit în dinastia Chosun.



Administrația Prezidențială nu precizează și cine a oferit aceste cadouri, însă, cel mai probabil, tabloul HUNGBAE a fost oferit de un demnitar al Coreei de Sud. Acest obiect de artă este estimat la suma de 950 de euro, respectiv 4.843,58 de lei.



Al treilea cel mai scump cadou este un obiect de scris, respectiv un ”Roller Line D Paris Blue Medium S.T. Dupont”, estimat la suma de 500 de euro. ”Rollerul Paris are gravată adresa magazinului flagship S.T. Dupont, din Paris: 10 rue de la Paix. Tip instrument de scris: roller, cu capac. Culoare: albastru, cu finisaje argintii din palladium și lac natural”, precizează Administrația Prezidențială.



Nici Primăria din Iași nu s-a lăsat mai prejos decât Parisul și i-a dăruit lui Nicușor Dan un tablou în valoare de 453 de euro. Este vorba despre o lucrare realizată manual, în sticlă pictată și fuzionată în cuptor, cu reliefări multiple, înrămată pe passepartout din piele naturală. Acest tablou ”reprezintă Primăria din Iași”.



Și tot Iașiul i-a mai dat încă un tablou de 453 de euro, care reprezintă Universitatea din Iași.



Cel mai probabil, Patriarhia Română i-a dăruit președintelui următoarele trei obiecte:



Obiect bisericesc cu însemnele Patriarhului Ecumenic, care poate fi purtat la gât, prins cu eșarfă vișinie, ambalat în cutie de catifea. Valoare estimată: 350 de euro



Platou din argint 925 cu Fecioara Maria și Pruncul Isus, diametru de 38 cm, ambalat în săculeț din material vișiniu și ”închidere cu arici”. Valoare estimată: 90 de euro



Set de 2 butoni cu însemne bisericești ale Patriarhului Ecumenic și pin. Valoare estimată: 80 de euro



Alte cadouri primite de Nicușor Dan în calitate de șef al statului în anul 2025:



Plachetă din lemn cu 2 lupi dacici de culoare albastră și roșie, despărțiți printr-o sabie, prinsă pe catifea roșie. Cu inscripția ”Instruimus per vincere”. Valoare estimată: 70 de euro



Tablou cu drapelul României în formă de triunghi, cu dimensiuni 42cm*52cm, cu ramă neagră din plastic, paspartu și sticlă. Drapelul a fost purtat în zbor într-o misiune reală de Poliție Aeriană deasupra Mării Baltice la bordul aeronavei F-16 MLU din cadrul Detașamentului „Carpathian Vipers” în onoarea Președintelui României, domnul Nicușor Dan. Valoare estimată: 50 de euro



Cele mai ieftine cadouri sunt trei tablouri, estimate la 5 euro fiecare.

