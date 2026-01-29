Surpriză în noul barometru realizat de INSCOP în 2026. Ce se întâmplă cu încrederea populației în Președinția lui Nicușor Dan

Astfel, Biserica şi Poliţia sunt instituţiile în care încrederea a crescut comparativ cu iulie 2025.

În schimb, toate celelalte instituţii incluse în sondaj - Armata (care se menţine totuşi pe locul al doilea în topul încrederii), Preşedinţie, Guvern, Parlament - înregistrează scăderi.

Preşedinţia este pe locul 4, urmată de Justiţie, care a fost inclusă în barometrul din ianuarie 2026, în timp ce Parlamentul este pe ultima poziţie, cu o cotă de încredere de 11,9%.

Biserica este instituţia în care românii au cea mai mare încredere

Biserica este instituţia în care românii au cea mai mare încredere, 63.9% declarând că au destul de multă şi foarte multă încredere în această instituţie (faţă de 57.7% în iulie 2025).

Urmează Armata, cu un capital de încredere de 61.8% (faţă de 63% în iulie 2025) şi Poliţia cu 50% (faţă de 43.2% în iulie 2025).

Președinția este în scădere la capitolul ”încrederea populației”

Clasamentul este continuat de Preşedinţie cu 27.9% (faţă de 34.8% în iulie 2025), Justiţie cu 25.4% şi Guvern cu 18.4% (faţă de 20.4% în iulie 2025).

Pe ultima poziţie se situează Parlamentul cu 11.9% încredere destul de multă şi foarte multă (faţă de 14.5% în iulie 2025).



