Surpriză în noul barometru realizat de INSCOP în 2026. Ce se întâmplă cu încrederea populației în Președinția lui Nicușor Dan

Biserica şi Armata rămân instituţiile în care românii au cea mai multă încredere, arată un barometru realizat de Informat.ro – INSCOP Research, ediţia a VII-a.

Astfel, Biserica şi Poliţia sunt instituţiile în care încrederea a crescut comparativ cu iulie 2025.

În schimb, toate celelalte instituţii incluse în sondaj - Armata (care se menţine totuşi pe locul al doilea în topul încrederii), Preşedinţie, Guvern, Parlament - înregistrează scăderi.

Preşedinţia este pe locul 4, urmată de Justiţie, care a fost inclusă în barometrul din ianuarie 2026, în timp ce Parlamentul este pe ultima poziţie, cu o cotă de încredere de 11,9%.

Biserica este instituţia în care românii au cea mai mare încredere

Biserica este instituţia în care românii au cea mai mare încredere, 63.9% declarând că au destul de multă şi foarte multă încredere în această instituţie (faţă de 57.7% în iulie 2025).

Urmează Armata, cu un capital de încredere de 61.8% (faţă de 63% în iulie 2025) şi Poliţia cu 50% (faţă de 43.2% în iulie 2025).

Președinția este în scădere la capitolul ”încrederea populației”

Clasamentul este continuat de Preşedinţie cu 27.9% (faţă de 34.8% în iulie 2025), Justiţie cu 25.4% şi Guvern cu 18.4% (faţă de 20.4% în iulie 2025).

Pe ultima poziţie se situează Parlamentul cu 11.9% încredere destul de multă şi foarte multă (faţă de 14.5% în iulie 2025).


Votanţii PSD şi AUR au cea mai mare încredere în Biserică

Au încredere în Biserică mai ales: votanţii PSD şi AUR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educaţie primară, locuitorii din mediul rural. Votanţii PSD şi PNL, persoanele de peste 60 de ani, locuitorii din mediul rural sunt categoriile care au cea mai multă încredere în Armată.

Au încredere în Poliţie mai ales: votanţii PSD şi PNL, tinerii sub 30 de ani, angajaţii la stat.

Votanţii PNL şi USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educaţie superioară, locuitorii din Bucureşti şi din urbanul mare, angajaţii la stat sunt categoriile care au cea mai multă încredere în Preşedinţie.

Votanţii PSD şi AUR, persoanele între 18 şi 44 de ani, cei cu educaţie primară au mai multă încredere în Justiţie decât restul populaţiei.

Au încredere în Guvern în special: votanţii USR şi PNL, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educaţie superioară, locuitorii din Bucureşti. Votanţii PSD, PNL şi USR, tinerii sub 30 de ani, locuitorii din Bucureşti au încredere în Parlament în proporţii mai ridicate decât restul populaţiei.


„Instituţiile percepute ca „nepolitice” domină încrederea publică. Biserica şi Armata rămân repere simbolice de stabilitate şi identitate, semn că populaţia caută ancore de continuitate în afara jocului politic propriu-zis. Este un tipar clasic în societăţi cu neîncredere structurală în clasa politică. Instituţiile politice sunt captive într-un deficit structural de credibilitate. Nu vorbim doar de nemulţumiri conjuncturale, ci de o neîncredere cronicizată în instituţiile reprezentative. Asta indică o ruptură între cetăţeni şi mecanismele clasice ale democraţiei reprezentative, ceea ce alimentează populismului, discursul anti-sistem şi formulele radicale de reprezentare politică”, afirmă Remus Ştefureac, director INSCOP Research, potrivit News.ro.

Datele au fost culese în perioada 12-15 ianuarie 2026, prin metoda CATI (interviuri telefonice). Metoda de cercetare a fost interviu prin intermediul chestionarului.

Volumul eşantionului simplu, stratificat a fost de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.


Jumătate dintre români merg la biserică, iar 46% nu au citit nicio carte în ultimul an. Barometru cultural

Sursa: News.ro

