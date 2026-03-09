„În anul şcolar 2026 - 2027, unităţile de învăţământ preuniversitar pot primi statutul de şcoală-pilot, cu condiţia înscrierii în reţeaua de unităţi-pilot ce va fi aprobată prin ordin de ministru, până la data de 30 iulie 2026", informează MEC.

Dobândirea statutului de şcoli-pilot, începând cu anul şcolar 2026 - 2027, se realizează conform Ordinului de ministru nr. 4.575/03.06.2024 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind înfiinţarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar autorizate cu statut de unităţi-pilot.

Aplicaţiile se pot depune în perioada 16 martie - 29 mai 2026, iar evaluarea proiectelor de pilotare se face în 30 de zile de la depunerea aplicaţiei.

Rezultatele vor fi publicate în maximum 30 de zile de la depunerea aplicaţiei, iar contestaţiile vor fi depuse în două zile lucrătoare de la primirea rezultatului.

Soluţionarea contestaţiilor se face în 5 zile lucrătoare de la depunerea contestaţiei, iar ordinul de ministru va fi emis în termen de 20 de zile de la comunicarea rezultatului evaluării.

Aplicațiile se trimit în format electronic

Aplicaţiile vor fi transmise în format electronic pe adresa de email [email protected]. Potrivit sursei citate, şcolile pot propune intervenţii precum:

* elemente noi de management al unităţii de învăţământ, inclusiv finanţare alternativă;

* elemente inovative la nivel de curriculum, arii curriculare;

* modalităţi de organizare/predare-învăţare a unor discipline de studiu din trunchiul comun;

* metode de dezvoltare a carierei didactice prin noi modele de carieră şi mentorat didactic;

* variante de organizare a programului şcolar de predare-învăţare;

* modele de colaborare inovative între unităţi de învăţământ ori între unităţi de învăţământ şi instituţii de învăţământ superior, organizaţii neguvernamentale ori agenţi economici, pentru asigurarea contextelor variate de practică pedagogică, a serviciilor de consiliere şi orientare în carieră pentru elevi, a terapiei logopedice şi psihologice, precum şi a altor terapii pentru elevi şi cadre didactice.

„Elevilor/Preşcolarilor/Antepreşcolarilor care învaţă în şcolile-pilot nu le sunt afectate/restrânse drepturile stabilite prin documentele legale în ceea ce priveşte accesul la educaţie, evaluare, transfer, participare la evaluări şi examene naţionale", precizează Ministerul Educaţiei şi Cercetării.