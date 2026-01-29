Nicuşor Dan a fost întrebat despre starea de spirit a românilor în legătură cu coaliţia de guvernare.

"Lucrul cel mai important e că a scăzut puterea de cumpărare. Am avut o inflaţie de 10%. Ăsta e lucrul cel mai important pentru români, aşa cum percep eu realitatea. Dincolo de asta, ca şi media, în opinia publică lucrurile par mai rele decât sunt. Există o stare de tensiune în societate, există multe nemulţumiri care s-au acumulat şi atunci, cumva, pe anumite aspecte, cum este funcţionarea coaliţiei, cred că imaginea nu este perfectă", a spus Nicuşor Dan la Digi24.

”Nu există risc de majorări de taxe”

El a adăugat că nu există niciun fel de perspectivă să mai fie anul acesta majorări de taxe.

"În multe chestiuni nu am avut aceeaşi opinie cu Guvernul, însă acolo unde suntem aliniaţi este pe faptul că şi măsurile din iulie - august anul trecut şi măsurile care au intrat în vigoare în ianuarie anul ăsta au fost anunţate şi s-a spus de atunci că nu o să mai fie altele. Până aici Guvernul s-a ţinut de cuvânt şi nu există niciun fel de perspectivă să fie majorări de taxe. Nu există risc de majorări de taxe, de impozite în viitorul apropiat", a susţinut acesta.

