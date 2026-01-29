Întrebat, joi seară, la Digi 24, dacă este de acord cu premierul atunci când acesta spune că PSD blochează reformele pe care Guvernul şi le propune, şeful statului a răspuns: ”Aşa cum am spus, fiecare din partidele astea are un public şi se întâmplă că publicurile lor îşi doresc altceva”.

”Publicul USR îşi doreşte un stat mai suplu, publicul PSD îşi doreşte o anumită formă de protecţie, să împaci aceste două lucruri e dificil. Ce e important este că ei, împreună, reuşesc să atingă nişte obiective de etapă, cum ar fi OCDE-ul, cum ar fi negocierea PNRR-ului şi marea oportunitate care va fi pentru 2026 de a lua până în august o sumă importantă de bani europeni. Aşa e în politică, când partidele care compun coaliţia au opţiuni diferite pe multe teme”, a adăugat Nicuşor Dan.

Totodată, întrebat dacă ar avea vreun sfat pentru premierul Ilie Bolojan cu privire la modul în care acesta conduce Guvernul sau cu privire la stilul de a acţiona, Dan a replicat: ”Nu o să vă răspund la întrebarea asta. Bineînţeles că avem tipul ăsta.... multe discuţii de tipul ăsta sunt în spatele uşilor închise, dar eu, din poziţia mea de mediator, nu vreau să intru în discuţia asta”.

Şeful statului a admis că ”tot timpul e loc de mai bine”, chestionat fiind dacă, în opinia sa, premierul ar putea face mai bine lucruri, în special în relaţia cu PSD.

Nicuşor Dan a adăugat că lasă afirmaţia ”în zona filosofică” tocmai pentru că nu vrea ”să interfereze în relaţiile dintre partide”.



