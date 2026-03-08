Horoscop 9 martie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va primi astăzi bani

Război în Iran, ziua a noua. Atacul Israelului asupra Statului islamic ar putea „continua pentru o lungă perioadă de timp”
Horoscop 9 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Revederi emoționante azi. O să putem scăpa de niște apăsări, poate avem niște răscoliri sufletești și, dacă tot e sărbătoare, lichidăm orice conflict.

Neti Sandu

Vibrația zilei este 9 și o să avem o privire panoramică asupra vieții, în general.

Horoscop 9 martie 2026 – PEȘTI

Ați putea încheia niște proiecte mai vechi și să începeți unele noi, să vă puneți în valoare niște calități, că ați scăpat de perioada grea. Se poate să luați niște bani, că ați lucrat cu spor și o să vă dați interesul să mențineți ștacheta sus și de-aici încolo.

Horoscop 9 martie 2026 – BERBEC

Se poate să intrați într-o colaborare care v-ar aduce bani și un plus de vizibilitate, ca să vă aibă în vedere șefii pentru o promovare. E momentul să vă îngrijiți de sănătate, ca să nu vă treziți cu surprize, că or fi niște manifestări care să vă atragă atenția asupra unor boli, dar nu le-ați fi luat în seamă.

Horoscop 9 martie 2026 – TAUR

E un grup care vă vrea și pe voi ca să puneți umărul la o activitate care o să vă aducă satisfacții profesionale, dar și mulțumiri din partea acelor oameni care beneficiază de unele avantaje. Or să vă parvină niște bani și o să vă puteți plăti dările, că s-or fi adunat cam multe, și cu ce rămâne o să vă puteți mișca.

Horoscop 9 martie 2026 – GEMENI

Întrevedere cu cineva care și-a pus mari speranțe în voi ca să lucrați împreună, fie și în particular, sub forma unei colaborări, și o să păreți dispuși să vă implicați. Poate vă aflați pe o listă de promovare și o să și câștigați concursul, chiar detașat, și o să primiți noi responsabilități.

Horoscop 9 martie 2026 – RAC

Se observă succes la serviciu, la școală, se rezolvă și probleme mai vechi, o echivalare, un examen pe care nu l-ați dat la timp și o să puteți merge mai departe. O să dați curs invitației să vă duceți în străinătate, fie în weekend, fie cu prima ocazie când o să aveți și timp, și bani.

Horoscop 9 martie 2026 – LEU

O să faceți o evaluare a banilor din cont și se va vedea dacă vă ajung pentru o excursie la sfârșit de săptămână sau o să plecați altădată, când o să mai strângeți niște bani. E de insistat pe lângă datornici ca să vă primiți banii, că altminteri riscați să nu-i mai vedeți.

Horoscop 9 martie 2026 – FECIOARĂ

O să aveți o mai bună comunicare cu șefii după ce o să vă spuneți și voi punctul de vedere, că ei s-au obișnuit să nu le ieșiți din cuvânt. Nu, ceva se schimbă, în bine. O să aveți o discuție între patru ochi cu partenerul de cuplu și or să se estompeze problemele care vă dădeau bătăi de cap.

Horoscop 9 martie 2026 – BALANȚĂ

Se conturează un volum mare de muncă și e bine să fiți conștiincioși ca să nu se strecoare erori care or să vă fie taxate, că până-acum lucrurile au mers foarte bine și-ar fi păcat. Se deblochează o sursă de bani și o să vă puteți permite niște achiziții pe care le urmăriți de multă vreme.

Horoscop 9 martie 2026 – SCORPION

Or să vă intre niște bani, dar sunt și cheltuieli care or să vă ia pe nepregătite și poate o să fiți ceva mai atenți cu banii, ca să mai aveți, acolo, o rezervă, cât de cât. O să primiți un mesaj, o veste bună de la cineva de care vă separaserăți și o să vă bucurați că povestea voastră de iubire poate continua.

Horoscop 9 martie 2026 – SĂGETĂTOR

O să mai investiți niște bani în locuință și o să vă luați de pe online diverse obiecte pentru interior, ca să economisiți timp, efort și probabil și bani. Vizita cuiva o să vă aducă o rază de speranță că o să vă meargă mai bine din punct de vedere sentimental.

Horoscop 9 martie 2026 – CAPRICORN

Se poate să vă curteze cineva ca să lucrați împreună și o să vă convină combinația respectivă, că aveți trăsături comune. Apare de undeva o finanțare, sunt bani care vă pot ajuta să duceți la bun sfârșit un proiect.

Horoscop 9 martie 2026 – VĂRSĂTOR

Se anunță succes la școală și o să treceți la nivelul următor – pot fi și niște restanțe și să vă descurcați bine cu toate. Poate puneți la cale un eveniment de familie și o să contribuie fiecare cu câte ceva ca să iasă totul așa cum v-ați propus.

