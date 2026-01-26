Președintele Bulgariei are un salariu de aproximativ 8.115 euro pe lună, se arată într-un articol Novinite, pe fondul discuțiilor despre noua șefă a statului bulgar, Iliana Yotova, după demisia neașteptată a lui Rumen Radev.

Cu această sumă, președintele Bulgariei câștigă de numai puțin de două ori și jumătate mai mult decât președintele României, care este remunerat cu circa 3.000 de euro. Salariul șefului de stat român este, de altfel, și cel mai mare salariu din sistemul bugetar, potrivit legii, fiind aplicat ca plafon pentru alte funcții în stat. Cu toate acestea, există numeroase alte posturi bugetare care beneficiază de salarii mult mai mari, după aplicarea diferitor factori de majorare.

În Bulgaria, remunerația de bază a șefului statului a fost majorată în august 2025 cu 1.596 de leva, salariul lunar ajungând la 15.870 de leva, ceea ce reprezintă aproximativ 8.115 de euro, explică publicația citată. Ca fost ofițer de carieră, fostul președinte Rumen Radev avea dreptul și la o primă pentru vechime în muncă de 1,4% pentru fiecare an de serviciu. Cu 20 de ani de serviciu militar, venitul său lunar total a crescut la aproximativ 19.033 de leva, sau aproximativ 9.730 de euro.

Nicușor Dan are ca președinte al României un salariu mai mic decât avea ca primar general al Bucureștiului

Același nivel al salariului de bază se aplică și Ilianei Yotova, care a preluat acum funcția de președinte în urma demisiei lui Radev. Remunerația sa finală ca vicepreședinte a fost mai mare datorită propriilor ani de serviciu. Conform declarației sale de avere pentru 2024, Yotova a primit un venit anual total de aproximativ 105.000 de euro.

În România, legea prevede că salariul președintelui țării este cel mai mare din sistemul bugetar, iar în iulie 2025 Nicușor Dan spunea pentru Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) că încasează la Cotroceni un salariu total de 3.000 de euro pe lună.

”Ca primar al Bucureștiului câștigam 21.000 de lei pe lună (aproximativ 4.100 de euro), iar acum, ca președinte, câștig 15.500 de lei (circa 3.000 de euro), inclusiv indemnizațiile”, a declarat președintele român pentru publicația germană.

