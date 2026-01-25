Președintele Nicușor Dan a fost întâmpinat cu aplauze, dar și cu huiduieli. Iar premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj despre responsabilitate și o Românie construită cu legi clare, nu cu improvizație.

Printre cei adunați pentru Ziua Unirii la Focșani au fost și mulți elevi. Președintele Nicușor Dan a intrat în mijlocul mulțimii, a salutat, a făcut fotografii și s-a prins în horă. Momentul de sărbătoare a fost urmat de discursul oficial.

Nicușor Dan, președintele României: „La mulţi ani, dragi focşăneni care huiduiţi autorităţile publice. Este un drept pe care l-aţi câştigat, este un drept pentru care nişte oameni au murit pentru ca orice cetăţean să aibă dreptul să huiduie o autoritate publică. Însă acest drept vine şi cu o responsabilitate. Şi responsabilitatea este "Uitaţi-vă la cine sunt oamenii în care vă puneţi speranţele". Nu gândiţi numai pasul unu, gândiţi şi pasul doi. Aveţi o responsabilitate pentru voi, pentru copiii voştri, pentru România întreagă”.

În capitala Moldovei, oamenii au dansat, au aplaudat și s-au bucurat de sărbătoarea unirii.

Femeie: „Chiar foarte mare moții am de când mă știu copil eu vin aici permanent. Sunt bolnavă am avut foarte mari greutăți dar nu mă las, în fiecare an vin”.

Bărbat: „O recunoaștere a faptelor celor care au fost înaintea noastră și au înfăptuit unirea. Dacă înaintașii noștri nu erau patrioți noi nu eram aici la evenimentul acesta. Nu eram aici dacă nu eram eu patriot”.

Nicușor Dan, huiduit și de unii dintre participanții evenimentelor de la Iași

Și la Iași președintele Nicușor Dan s-a prins în horă. În timpul imnului, a fost huiduit de simpatizanți SOS România și AUR.

Nicușor Dan, președintele României: „Voi cei care huiduiți, vă apreciez și vă respect!”

Ceremoniile din capitala Moldovei s-au încheiat cu o retragere cu torțe. Soldați, pompieri și jandarmi au defilat prin centrul orașului.

La București, premierul Ilie Bolojan a depus o coroană de flori la Monumentul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza de pe Dealul Patriarhiei și a transmis un mesaj despre unitate, responsabilitate și despre un stat modern, construit cu reguli clare, fără improvizație.

