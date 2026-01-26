El arată că comemorarea victimelor Holocaustului devine cu atât mai relevantă într-o lume în care memoria colectivă pare să se estompeze, iar mişcările extremiste sunt în ascensiune.

Preşedintele a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului şi memoriei victimelor Pogromului legionar antievreiesc din Bucureşti (ianuarie 1941).

Mesajul a fost prezentat de către Raluca-Roxana Butnaru, Consilier de Stat – Cancelaria Ordinelor, în cadrul ceremoniei organizate la Templul Coral din Bucureşti.

Preşedintele explică miza comemorării Holocaustului

„Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului este dedicată memoriei şi reflecţiei asupra uneia dintre cele mai mari tragedii din istoria umanităţii. Este ziua în care omenirea îşi aminteşte de suferinţa imposibil de cuprins în cuvinte a semenilor. Regimul nazist a sacrificat pe altarul urii rasiale şase milioane de evrei, alături de numeroase alte victime considerate nedemne de dreptul fundamental la viaţă de către ideologia totalitară a urii. La 27 ianuarie 1945, odată cu eliberarea lagărului de exterminare Auschwitz-Birkenau, istoria a fost confruntată cu chipul odios al totalitarismului nazist, arătându-ne prăbuşirea pe care discursul antisemit a provocat-o în inima Europei civilizate. Această comemorare ne aminteşte, într-un mod dureros, cât de preţioase sunt libertatea, demnitatea umană şi garantarea drepturilor fundamentale, precum şi importanţa de a le apăra cu orice preţ”, spune preşedintele în mesaj.

Şeful statului arată că „istoria ne cheamă astăzi să o revizităm pentru a-i înţelege mai bine lecţiile, nu ca un exerciţiu abstract, ci ca o datorie de conştiinţă”.

Nicuşor Dan avertizează asupra ascensiunii extremismului

„Comemorarea victimelor Holocaustului devine cu atât mai relevantă într-o lume în care memoria colectivă pare să se estompeze, iar mişcările extremiste sunt în ascensiune. Noile generaţii nu mai au răbdarea de a aprofunda trecutul, în timp ce suferinţa umană capătă din nou amploare, pe fondul conflictelor, al crizelor globale şi al erodării încrederii”, subliniază preşedintele Nicuşor Dan.

El afirmă că anul acesta se împlinesc 81 de ani de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial şi de la încetarea Holocaustului iar în aceste ultime opt decenii s-au născut generaţii care au încercat să înţeleagă tragedia unui genocid planificat şi să răspundă întrebărilor pe care le ridică şi astăzi.

„Cum a fost posibil un asemenea abis moral în Europa secolului XX şi ce trebuie să facem pentru a ne asigura ca o asemenea tragedie să nu se mai repete niciodată? Sunt două interogaţii esenţiale între care se desfăşoară un întreg parcurs care ne-a dus de la război la pace, de la o lume profund divizată la o Europă unită, construită sub semnul democraţiei, al demnităţii recâştigate şi al speranţei”, apreciază preşedintele.

Potrivit lui Nicuşor Dan, „România continuă pe acest drum alături de naţiunile europene, participând la efortul de conştientizare a tragediei Holocaustului prin educarea tinerilor şi condamnarea mişcărilor extremiste, a tentativelor de denigrare a Holocaustului şi de rescriere falsă a istoriei”.

România îşi asumă datoria de a nu uita trecutul

Şeful statului menţionează că „acel trecut întunecat al regimului de dictatură antonescian nu trebuie făcut uitat, ca şi cum nu s-ar fi întâmplat”.

„Astăzi, cunoscând amploarea acelor tragedii, avem capacitatea de a discerne şi de a sancţiona, legal, reactivarea unor simboluri, gesturi, fapte şi ideologii răspunzătoare de moartea atâtor oameni nevinovaţi. Rememorând fiecare dintre acele vieţi sacrificate, înţelegem mai profund fragilitatea umană şi cât de mare este preţul urii, ca un îndemn permanent de a rămâne vigilenţi şi de a nu mai accepta ceea ce Hannah Arendt atât de bine a definit a fi „banalitatea răului”!”, declară preşedintele.

Nicuşor Dan mai declară că, odată cu momentul de comemorare a victimelor lagărelor naziste şi ale Pogromului legionar antievreiesc din Bucureşti din ianuarie 1941, aducem un omagiu supravieţuitorilor şi, în acelaşi timp, suntem solidari cu cei care luptă pentru a păstra vie lecţia libertăţii, rezistenţa în faţa persecuţiilor şi a morţii, datoria de a asuma, în numele înţelepciunii şi al iertării, această rană a umanităţii noastre.

„Fiecare generaţie are datoria să rămână lucidă în faţa derapajelor tiranice ale puterii, să condamne antisemitismul în toate formele sale, să denunţe indiferenţa şi laşitatea, să refuze complicitatea la rău, să împiedice uitarea. „Să ne amintim”, spune rugăciunea evreiască. „Niciodată din nou” afirmă conştiinţa noastră, a celor care refuzăm să uităm suferinţa semenilor - nu doar a evreilor, ci a întregii umanităţi. Păstrarea memoriei acelor tragedii devine astfel o formă a dreptăţii, prin care adevărul despre ceea ce s-a întâmplat este cunoscut şi transmis mai departe, cu credinţa într-o lume mai bună, guvernată de pace, curaj şi adevăr. Fie memoria lor, a tuturor victimelor Holocaustului, binecuvântată!”, spune preşedintele.

