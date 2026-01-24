El susține că o parte dintre participanţii care l-au huiduit pe Nicușor Dan au fost aduşi din afara municipiului.

În acelaşi timp, sindicalistul îl critică pe şeful statului pentru că a evitat, în discursul său, un subiect sensibil pentru comunitatea locală: lipsa infrastructurii care să lege Iaşiul de restul ţării.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, liderul Uniunii Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar (USLIP) Iaşi a explicat că a fost prezent doar pentru scurt timp în Piaţa Unirii, însă ceea ce a văzut nu i se pare reprezentativ pentru oraş. „Am fost prezent pentru foarte scurt timp astăzi în Piaţa Unirii. Ceea ce s-a întâmplat nu este, cu siguranţă, reprezentativ pentru Iaşi şi nu poate fi asociat cu oraşul nostru. Dovada stă în autocarele prezente în zona Mitropoliei, cu numere de înmatriculare din judeţe limitrofe sau chiar din Bucureşti”, a scris Laviniu Lăcustă, citat de news.ro.

Nu a fost impresionat de mesajul președintelui

Pe de altă parte, acesta spune că nu se numără printre cei impresionaţi de mesajul transmis de preşedinte cu prilejul sărbătorii. Potrivit liderului sindical, Iaşiul pare să reintre în atenţia decidenţilor politici doar în două momente-cheie ale anului: pe 24 ianuarie şi pe 14 octombrie, de Sfânta Parascheva.

Criticile sale vizează în special infrastructura rutieră, o problemă veche şi nerezolvată a regiunii. „Mi-ar fi plăcut să aud de la şeful statului o explicaţie pentru lipsa infrastructurii majore care să lege Capitala Istorică a Ţării de restul României. După 35 de ani de la Revoluţie, municipiul Iaşi este singurul oraş mare din top 10 care nu este legat de o autostradă! Ce face preşedintele pentru a corecta această nedreptate istorică?”, a transmis Lăcustă.

În contextul festivităţilor de Ziua Unirii, liderul profesorilor a legat şi tema educaţiei de climatul creat în piaţă, punând sub semnul întrebării cunoaşterea realităţilor din sistemul de învăţământ de către actualul şef al statului. „Pentru că vorbim despre educaţie - sau, mai bine spus, despre lipsa acesteia la festivităţile de astăzi - mă întreb dacă domnul Nicuşor Dan cunoaşte cu adevărat realităţile învăţământului românesc”, a adăugat el.

În final, Laviniu Lăcustă avertizează că ignorarea educaţiei riscă să aibă consecinţe grave pe termen lung. În opinia sa, „dacă nu se vor iniţia măsuri viguroase şi nu se va înţelege că fără educaţie nu există perspectivă, riscăm să compromitem definitiv şansele acestei naţiuni”.

