Administraţia ia în calcul să retragă trupe americane din state membre NATO considerate inutile în efortul de război împotriva Iranului şi să le mute în ţări care au ajutat Washingtonul.

Şeful NATO afirmă că unii aliaţi europeni au fost supuşi unui test şi au eşuat

Preşedintele SUA, Donald Trump, este „în mod evident dezamăgit” de mulţi aliaţi NATO pentru că nu au susţinut războiul SUA şi al Israelului împotriva Iranului în măsura în care el şi-ar fi dorit, a declarat la CNN secretarul general al NATO, Mark Rutte, după întâlnirea cu Trump de miercuri.

Pe fondul criticilor aduse de Washington cu privire la faptul că aliaţii europeni nu s-au implicat în războiul dintre SUA şi Israel împotriva Iranului, secretarul general al NATO a spus că, în opinia sa, în războiul din Iran unele ţări membre NATO au fost puse la încercare şi au eşuat,

Comentariile lui Rutte au venit după o întâlnire cu preşedintele SUA, Donald Trump, la Casa Albă, mai devreme în cursul zilei. Rutte a spus că a avut o discuţie „sinceră şi deschisă” cu Trump, „ca între doi buni prieteni”, în cadrul căreia republicanul şi-a exprimat dezamăgirea faţă de aliaţii Americii. El a declarat că înţelege dezamăgirea preşedintelui, dar a precizat că i-a atras atenţia şefului Casei Albe asupra faptului că multe ţări europene au contribuit în alte moduri, inclusiv prin asigurarea logisticii, a survolurilor, a bazelor şi a altor forme de sprijin.

Rutte a vorbit cu CNN la câteva ore după ce purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, l-a citat pe Trump spunând despre NATO: „Au fost suspuşi unui test şi au eşuat”, referindu-se la războiului cu Iranul. Şeful NATO a fost întrebat dacă el crede că ţările NATO au fost puse la încercare şi au eşuat. „Unele dintre ele, da, dar marea majoritate a ţărilor europene, şi despre asta am discutat astăzi, au făcut ceea ce au promis anterior într-un caz ca acesta”, a declarat Rutte la CNN.