Declaraţia prezintă rutele alternative, împreună cu o hartă care le ilustrează.

Navele care intră dinspre Marea Omanului trebuie să navigheze la nord de Insula Larak, apoi să continue spre Golful Persic.

Navele care se îndreaptă în direcţia opusă trebuie să iasă din Golful Persic, să treacă la sud de Insula Larak şi să continue spre Marea Omanului.

Analiştii independenţi afirmă că nu au observat nicio schimbare în traficul din strâmtoarea Ormuz. Acest lucru se întâmplă în ciuda afirmaţiilor făcute miercuri de Casa Albă, potrivit cărora s-ar fi înregistrat o creştere a numărului de nave care tranzitează această cale navigabilă strategică de la anunţarea de către SUA a încetării focului cu Iranul, scrie The Guardian.

Windward, o firmă de informaţii maritime care monitorizează transportul maritim internaţional, a declarat că miercuri doar 11 nave au tranzitat strâmtoarea – aproximativ acelaşi număr ca în zilele precedente.

Windward a precizat că toate navele care tranzitează strâmtoarea trebuie să coordoneze în continuare trecerea în condiţii de siguranţă cu autorităţile iraniene, care solicită transportatorilor să plătească taxe considerabile de până la 1 dolar pe baril pentru petrolul exportat, achitate în criptomonede.Cele mai mari superpetroliere transportă până la 3 milioane de barili de ţiţei. Windward a declarat că transmisiunile radio făcute miercuri din Iran către petrolierele din Golful Persic au avertizat că cele care tranzitează fără aprobare vor fi atacate.