Ce salariu are Nicușor Dan. Edilul a dezvăluit salariul său și cât câștigă angajații din Primăria Capitalei

„Cel mai mare salariu este salariul meu. (...) Salariul primarului este mai mare, salariul viceprimarului este mai mic şi legea spune că nimeni nu poate să-l depăşească pe al viceprimarului”, a afirmat Nicuşor Dan, miercuri seară, la un post TV.

Întrebat care este salariul său, primarul a răspuns că el câștigă, net, 21.000 de lei pe lună.

El a precizat că salariul viceprimarului este de aproximativ 18.000-19.000 de lei, iar media salariilor din Primăria Generală a Capitalei este „undeva între 6.000 şi 7.000 de lei”.

Întrebat cât plăteşte Primăria Bucureşti pentru salariile angajaţilor din instituie, edilul a explicat: „Avem Primăria Capitalei şi avem mai multe instituţii subordonate, care sunt teatrele, care sunt Poliţia Locală, ASPA, cei care se ocupă de câinii străzii şi instituţii de cultură, de tineret. Deci ei toţi, împreună, au salariul de cam 80 de milioane de lei pe lună, asta înseamnă aproape un miliard de lei pe an din bugetul de 5 miliarde de lei al Primăriei, la care nu punem banii care vin din fonduri europene”.

Ce spune edilul de reducerile de venituri

Nicuşor Dan a fost întrebat dacă ia în calcul reduceri de venituri în Primărie, iar el a afirmat că astfel de reduceri s-au făcut deja, de mai mulţi ani.

„Noi am redus, şi a fost parte din programul electoral din 2020, de a reduce companiile municipale care erau mult mai scumpe decât puteam să facem cu privaţi şi am dat afară cam 4.200 de oameni, cam de genul ăsta, prin desfiinţarea multor companii şi altor câteva instituţii. E o discuţie pe care trebuie să o avem, numai că vă spun sincer că nu sunt motivat să fac acest reglaj fin, atâta vreme cât nu am o predictibilitate din partea Guvernului pe chestiuni foarte mari. Noi din 2023 până în 2024 am pierdut din pix un miliard de lei. Un miliard de lei, adică de la şase miliarde la cinci miliarde de lei. Şi atunci, uman, nu-ţi vine să lucrezi lung de zile ca să restructurezi, să câştigi, să zicem, 20 de milioane de lei, când tu din pix pierzi de 50 de ori mai mult”, a explicat edilul.

