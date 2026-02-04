Ce reacție a avut Ilie Bolojan după ce a fost sunat de Kelemen Hunor, să-l anunțe că nu mai vrea taxe mari: ”E un om dur”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a explicat, joi, într-un interviu acordat jurnalistului PRO TV Constantin Toma cum a reacționat premierul Ilie Bolojan după ce l-a sunat ca să-l anunțe că nu mai este de acord cu majorarea taxelor și impozitelor locale.

autor
Cristian Matei,  Constantin Toma

Întrebat dacă a discutat cu premierul României despre schimbarea pe care UDMR a anunțat-o în mod public, marți, pe rețelele sociale, Kelemen Hunor a declarat că a vorbit cu Ilie Bolojan chiar marți, dar dimineață.

Conform sursei citate, Bolojan a transmis că dorește un ”răgaz”, ca să discute cu cei de la Finanțe. De asemenea, liderul UDMR a spus despre premierul României că, deși este ”un om dur”, ”în ultima perioadă” a dovedit că este ”un om deschis la dialog”.

Reporter: Cu premierul Bolojan ați discutat despre această schimbăre?

Kelemen Hunor: ”Ieri dimineață, noi am spus cam care ar fi propunerea noastră. Am mai vorbit la telefon și ne vedem în aceste zile, fiindcă e corect să spunem premierului înainte să ajungem în coaliție, să spunem care e propunerea. Sigur, trebuie văzut tehnicalitățile aici. Eu nu vreau să intru în detalii, că nu-s nici în Guvern, nu sunt nici finanțist, și tot ce înseamnă taxe și impozite trebuie reglat de Ministerul de Finanțe.”

Reporter: Ce v-a spus premierul Bolojan?

Kelemen Hunor: ”A cerut răgaz să vorbească cu cei de la Finanțe.”

Reporter: Credeți că va accepta într-un final?

Kelemen Hunor: ”Nu știu, om vedea”.

Reporter: Este un om dificil, se spune ...

Kelemen Hunor: ”Mă rog, cu toții suntem dificili. E un om dur, un om care are niște idei foarte bine conturate, dar în ultima perioadă am văzut că este un om deschis la dialog”.

Kelemen Hunor: Inițial, discuțiile din Guvern nu au fost așa, ”ca impozitele să fie majorate cu mai mult de 70%”

Președintele UDMR spune că, la discuțiile din Guvern despre planul de majorare a taxelor și impozitelor locale pentru anul 2026, planul a fost ca acestea să nu fie mai mari de 70%.

Reporter: Deci în planul inițial exista această idee, ca impozitele să fie majorate cu mai mult de 70%?

Kelemen Hunor: ”Nu era așa. Noi am pus întrebarea, cam care va fi majorarea, și au zis că maximum 70%, dar din calculele, mă rog, formularul făcut de cei de la finanțe au ieșit alte rezultate. Deci, de aceea eu cred că în acest moment încă nu e târziu. Limita de acceptabilitate a societății contează când vrei să faci ceva. Și dacă vrei să guvernezi chiar în folosul oamenilor, atunci trebuie să ții cont, indiferent de greutățile bugetare, de deficitul bugetar și așa mai departe.

Mai ales că în acest moment nu e afectat deficitul. Trebuie să ții cont de această limită de suportabilitate. Fiindcă anul trecut - recunoaștem sau nu recunoaștem - nu ține cont de recunoașterea noastră. Datele statistice arată, și viața noastră ne arată, că după această inflație de aproape 10%, puterea de cumpărare a scăzut enorm de mult. Și există foarte mulți oameni săraci, foarte mulți oameni nevoiași în orașele mici, în cartierele vechi, în orașele mari. Și aceste persoane trebuie ajutate. Asta este rolul guvernului, dincolo de a echilibra bugetul. Vrei sau nu vrei, politică nu poți să faci împotriva oamenilor. Asta trebuie să înțeleagă fiecare. Deci argumentele noastre sunt de această natură. Tehnicalitățile trebuie stabilit de Finanțe, nu politic. Discutăm politic, trebuie trasată direcția și intenția ce vrem să facem.” 

Kelemen Hunor spune că Guvernul ar putea reveni asupra deciziei de majorare a taxelor și impozitelor locale exactmcum a procedat în cazul excepțiilor acordate locuitorilor din Delta Dunării și din Munții Apuseni.

Reporter: Soluția ar fi prin ordonanță de urgență. 

Kelemen Hunor: ”Da. Săptămâna trecută a dat Guvernul o ordonanță de urgență pentru locuitorii din Delta Dunării și din Munții Apuseni. E ok, deci s-a putut. Deci, dacă ai revenit o dată, poți să revii încă o dată, să mai corectezi niște chestiuni care pot fi corectate fără să fie afectat bugetul.

Reporter: Ați venit cu această cerință la o lună după ce au intrat în vigoare aceste impozite mărite. Vreau să vă întreb direct: a contat această decizie pe care ați luat-o, în decizia asta au contat și acele proteste care au fost în centrul României, în Transilvania

Kelemen Hunor: ”Sigur, când oamenii vin revoltați și îți arată ce au de plătit față de anul trecut și cum au crescut aceste taxe, când vezi oameni cu dizabilități care într-adevăr au nevoie de un ajutor din partea statului, sigur că te gândești dacă decizia a fost bine cugetată, bine măsurată sau nu. Și te gândești cum poți să corectezi. În politică și în viață, de obicei, să corectezi o decizie greșită, care poate nu era greșită intenționat, dar să corectezi o decizie nu e un semnal de slăbiciune din partea Guvernului, este un semnal de înțelepciune, de maturitate.”

Ce i-a transmis UMDR premierului Ilie Bolojan

Marți, UDMR - care face parte din coaliția de guvernare, alături de PSD, PNL, USR și minoritățile naționale- l-a anunțat pe premierul Ilie Bolojan că dorește ca Guvernul să revină asupra deciziilor luate în decembrie 2025, care se referă la majorarea taxelor și impozitelor în 2026.

Kelemen Hunor:Propunerea noastră spune în felul următor: Guvernul să lase posibilitatea consiliilor locale să revină asupra deciziilor luate în decembrie, în sensul de a oferi o reducere de până la 50% între limitele stabilite de Guvern, limita minimă și limita maximă. Aici, sigur, autoritățile locale trebuie după aceea să adopte hotărâri noi, nu Guvernul.

Dar Guvernul trebuie să facă posibilă o astfel de revenire la deciziile luate anul trecut până la aprobarea bugetului, fiindcă acolo trebuie prevăzute sumele încasate, veniturile la bugetul autorităților locale. Nu este afectat bugetul național în niciun fel, fiindcă aceste taxe locale rămân la nivel local și în acest moment cred că este o măsură corectă și așteptată de toată lumea. Și în cazul persoanelor cu dizabilități la fel, fiindcă au fost eliminate toate excepțiile, și în cazul lor cred că tot așa, pentru o mașină, pentru o locuință, trebuie oferită această posibilitate, fiindcă au crescut impozitele locale mult peste așteptări.

La un moment dat se vorbea de 70%, dar acum vedem, de exemplu, într-un bloc construit în anii 60, creșterea a fost de aproape 300%. Un bloc de 60m², nu e ceva extraordinar, nu este ceva extravagant într-un bloc construit în anii 60 ..” 

Guvernul vrea să sancționeze primăriile care nu colectează destui bani din taxe. Banii de la buget vor veni după performanțe

Sursa: ProTV

Etichete: Kelemen Hunor, interviu, UDMR, guvern,

Dată publicare:

