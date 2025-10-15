Ce conține Pachetul 3. Coaliția pregătește reorganizări de instituții și reguli noi de pensionare - surse politice

15-10-2025 | 18:44
sedinta de guvern
Guvernul României

Pachetul 3 de măsuri fiscale va avea trei componente majore, explică surse politice din interiorul PSD. Cu toate acestea data la care va fi prezentat publică rămâne neclară.

Adrian Popovici ,  Robert Hoară

Pachetul 3 de reforme ar urma să includă trei componente majore: reforma administrației locale și centrale, „reglare a pensiilor” și un pachet de relansare economică, explică surse politice din interiorul PSD pentru Știrile ProTV.

Momentan, nu există o dată clară pentru lansarea oficială a acestui set de măsuri, însă în interiorul partidului se discută despre necesitatea stabilirii unor termene concrete, cel puțin pentru reducerea posturilor din administrația centrală, printr-un memorandum guvernamental.

Reforma administrației, blocată în orgolii

În privința reformei administrației, negocieril s-au blocat în dispute interne. Deși se insistă pe reducerea numărului de posturi, procesul s-a transformat într-o chestiune de orgolii politice, mai explică sursele politice.

Potrivit acelorași surse, nu există deocamdată o disponibilitate reală pentru a debloca reforma, iar reducerea de 10% a personalului rămâne un subiect de conflict între diferite părți împlicate în negocieri.

coalitie
Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

În ceea ce privește decizia de la Curtea Constituțională legată pensiile speciale și măsurile fiscale, social-democrații așteaptă decizia CCR de luni pentru a clarifica situația recalculării pensiilor.

Totodată, există probleme semnalate în aplicarea unor măsuri fiscale, mai ales în cadrul ANAF. Utilizarea body-cam-urilor de către inspectori nu este reglementată la fel de clar ca în cazul Poliției, iar testul poligraf – propus ca instrument suplimentar în verificarea integrității – nu are valoare de probă nici în justiție.

