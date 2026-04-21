VIDEO. Ce a răspuns premierul Ilie Bolojan, întrebat de un jurnalist de ce este ”atât de disperat” să rămână la guvernare

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, marți, într-o conferință de presă, de ce este ”atât de disperat” să rămână la guvernare, ”chiar și cu votul extremiștilor” și de ce ține ”cu dinții de funcție” și nu vrea să demisioneze din funcție.

Cristian Matei

Bolojan a afirmat că, în condițiile în care știm că ceea ce se face PSD ”este doar generator de circ”, atunci este o responsabilitate pentru PNL să asigure guvernarea.

Jurnalist: Ați afirmat în repetate rânduri că nu vă țineți cu dinții de funcție și vă veți da demisia imediat ce se va ivi ocazia. Vreau să știu de ce vă țineți cu dinții de funcții acum și de ce sunteți atât de disperat să rămâneți la guvernare, chiar și cu votul extremiștilor. Negociem cu aceștia, bineînțeles.

Premierul Ilie Bolojan: ”Cred că ați pornit de la o premisă greșită și nu am declarat că voi demisiona imediat. Deci premisa dumneavoastră este greșită. Am spus și o spun foarte răspicat, dacă ar exista niște posibilități financiare mari pe care Guvernul le are în rezervă și pe care actualul Guvern nu le-ar fi folosit, care ne-ar permite să facem lucruri de pe o zi pe alta, n-ar fi nicio problemă ca mâine să mă dau la parte.

Dacă ar fi fost în această perioadă, din partea PSD-ului, niște propuneri de reformă pe care să le respingem, niște propuneri deosebite care ar fi schimbat viața românilor, pe care să le respingem, dar, care să aibă și finanțare, n-ar fi niciun fel de problemă să plece un premier sau altul, pentru ca aceste propuneri să fie puse în practică. Dar, în condițiile în care știm că ceea ce se face este doar generator de circ, atunci este o responsabilitate pentru țara asta să asigurăm guvernarea, atât timp cât va fi sprijin parlamentar, pe de o parte. Să stabilizăm lucrurile, ca să nu ne mai putem întoarce la apucăturile vechi și să facem ceea ce trebuie în perioada imediat următoare pentru a rezolva probleme foarte importante pentru România, care au nevoie de o logică de guvernare. Și, pentru aceste lucruri, consider că e un aspect care ține de responsabilitate, să asigurăm guvernarea în perioada următoare”.

De asemenea, premierul a fost întrebat dacă deciziile PNL prezintă credibilitate, în condițiile în care unii liberali au făcut parte și din vechile formule de guvernare cu PSD.

Fără ca numele lui să fi fost menționat, la conferința de presă a fost prezent și Cătălin Predoiu, fost ministru al Justiției, dar și ministru al Afacerilor Interne, în fostele guverne PSD-PNL, în perioada în care aceste partide au fost conduse de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă.

În replică, premierul Ilie Bolojan, care este și președinte al PNL, a declarat că măsurile pe care le-a aplicat până acum în calitate de șef al Guvernului a demonstrat faptul că a făcut ”reforme corecte”.

Jurnalist: Și de ce credeți că ar trebui să vă credem acum, având în vedere faptul că oamenii de lângă dumneavoastră au fost în toate guvernele până acum în combinație cu PSD, pe care îi tot blamați că au făcut ... au dres.

Premierul Ilie Bolojan: ”Pentru că am demonstrat, prin ceea ce a făcut acest guvern, că am tăiat privilegii, că am redus deficitul și că - cu frâna de mână trasă - am făcut reforme corecte pentru România. Acesta este drumul, nu e ușor. Le mulțumesc românilor care au înțeles în această perioadă neajunsurile în astfel de măsuri, dar dacă nu facem ce trebuie, e doar o problemă de timp până ne întoarcem de unde am plecat.”

