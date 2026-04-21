VIDEO. Ce a răspuns premierul Ilie Bolojan, întrebat de un jurnalist de ce este ”atât de disperat” să rămână la guvernare

Jurnalist: Ați afirmat în repetate rânduri că nu vă țineți cu dinții de funcție și vă veți da demisia imediat ce se va ivi ocazia. Vreau să știu de ce vă țineți cu dinții de funcții acum și de ce sunteți atât de disperat să rămâneți la guvernare, chiar și cu votul extremiștilor. Negociem cu aceștia, bineînțeles.

Premierul Ilie Bolojan: ”Cred că ați pornit de la o premisă greșită și nu am declarat că voi demisiona imediat. Deci premisa dumneavoastră este greșită. Am spus și o spun foarte răspicat, dacă ar exista niște posibilități financiare mari pe care Guvernul le are în rezervă și pe care actualul Guvern nu le-ar fi folosit, care ne-ar permite să facem lucruri de pe o zi pe alta, n-ar fi nicio problemă ca mâine să mă dau la parte.

Dacă ar fi fost în această perioadă, din partea PSD-ului, niște propuneri de reformă pe care să le respingem, niște propuneri deosebite care ar fi schimbat viața românilor, pe care să le respingem, dar, care să aibă și finanțare, n-ar fi niciun fel de problemă să plece un premier sau altul, pentru ca aceste propuneri să fie puse în practică. Dar, în condițiile în care știm că ceea ce se face este doar generator de circ, atunci este o responsabilitate pentru țara asta să asigurăm guvernarea, atât timp cât va fi sprijin parlamentar, pe de o parte. Să stabilizăm lucrurile, ca să nu ne mai putem întoarce la apucăturile vechi și să facem ceea ce trebuie în perioada imediat următoare pentru a rezolva probleme foarte importante pentru România, care au nevoie de o logică de guvernare. Și, pentru aceste lucruri, consider că e un aspect care ține de responsabilitate, să asigurăm guvernarea în perioada următoare”.