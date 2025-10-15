FOTO. Un deputat USR a depus plângere împotriva prim-ministrului, care este susținut și de USR, pentru alegerile din Capitală

Stiri Politice
15-10-2025 | 14:12
×
Codul embed a fost copiat

O situație bizară s-a produs în coaliția de guvernare, după ce un parlamentar USR a depus o plângere penală împotriva prim-ministrului României, susținut în Parlament și de USR, pentru că nu a organizat alegeri locale până acum în București.

autor
Cristian Matei

Deputatul USR Emanuel Ungureanu este cel care a depus plângerea penală. El reclamă faptul că, ”deși vacanța funcției a fost constatată, Guvernul nu a adoptat hotărârea de stabilire a datei alegerilor, blocând exercitarea drepturilor electorale ale cetățenilor Capitalei”.

În document, el spune că încadrarea juridică ”provizorie” a acestor fapte este abuz în serviciu, împiedicarea exercitării drepturilor electorale și neglijență în serviciu.

Plângerea penală este îndreptată împotriva Prim-ministrului României, a Ministrului Afacerilor Interne, funcționarilor publici din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Cancelariei Prim-ministrului.

Citește și
coalitie
Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

Ungureanu: ”Eu nu am vorbit nici cu USR pentru asta”

Deputatul USR Ungureanu a subliniat de mai multe ori faptul că atunci când s-a decis să depună plângerea penală nu s-a consultat cu absolut nimeni din conducerea partidului din care face parte și care, în prezent, se află la guvernare împreună cu PSD, PNL, UDMR și minoritățile naționale.

”Este o chestiune de principiu, pe care am tot spus-o și o spun. Știți, noi când jurăm aici să respectăm legile și Constituția, pentru mine nu este o manea asta, pentru mine este un jurământ de credință. În condițiile în care, atenție, nu se respectă legea de 60 de zile, adică bucureștenii și buzoienii, pentru mai sunt și alții la această în situație, trebuie să-și aleagă pe cineva, pentru că așa scrie în Constituție și așa scrie în legea 115 pe 2015 și așa scrie în codul administrativ. Aceste principii nu sunt negociabile.

Eu nu am vorbit nici cu USR pentru asta, nici cu PSD, nici cu PNL. Atenție, eu nu cer voie niciunui partid din această țară să respecte legea. Legea este mai presus de noi toți. Articolul 16 din Constituție spune asta. Nu este inițiativa USR. Este inițiativa unui parlamentar care constată că în spațiu public, de 60 de zile, se vorbește despre coaliție, despre PSD că șantajează, despre Grindeanu că vrea sau că nu vrea. Când e vorba despre respectarea legii, alegerile trebuie să se facă la termen, pentru că așa spune legea. Și dincolo de asta, partidele USR, PNL, PSD, AUR, orice alte partide pot să negocieze ce vor ele”, a spus Ungureanu la Palatul Parlamentului într-o discuție cu presa.

Subiectul organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei, care a rămas fără primar general după ce Nicușor Dan a devenit președinte al României, este acum subiect de ceartă în coaliția de guvernare.

Lia Olguţa Vasilescu, care deţine şi funcţia de vicepreşedinte al PSD, a amenințat deja că actuala coaliţie de guvernare se va rupe dacă va exista un candidat comun USR-PNL la Primăria Capitalei.

Cu toate acestea, deputatul USR Ungureanu susține că nu există ”un război pe chestiunea alegerilor”.

”Eu am această datorie. Am această datorie morală față de conștiința mea, să cer tuturor oamenilor în această țară să respecte legea, așa cum trebuie să facă guvernul. Dacă guvernul nu respectă legea, dacă cei de la vârful statului nu fac acest lucru, nu pot să pretindă acest lucru de la cetățenii de rând. Atât de simplu e.

Nu este un război între USR și PNL, nu este un război între USR și PSD pe chestiunea alegerilor. Este un semnal de alarmă pe care îl trag ultimul, pentru că toată lumea spune că nu se respectă legea.”, a afirmat Ungureanu.

Cum i-a promis Erdogan italiencei Giorgia Meloni că o va ajuta să se lase de fumat. ”Nu vreau să ucid pe cineva!”

Sursa: Pro TV

Etichete: USR, guvern, alegeri, primaria capitalei, plangere penala, emanuel ungureanu,

Dată publicare: 15-10-2025 14:09

Articol recomandat de sport.ro
Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Citește și...
Coaliția s-ar putea rupe de la alegerile din Capitală. Olguța Vasilescu: „Dacă se întâmplă asta, mai mult ca sigur”
Stiri Politice
Coaliția s-ar putea rupe de la alegerile din Capitală. Olguța Vasilescu: „Dacă se întâmplă asta, mai mult ca sigur”

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, care deţine şi funcţia de vicepreşedinte al PSD, susţine că actuala coaliţie de guvernare se va rupe dacă va exista un candidat comun USR-PNL la Primăria Capitalei.

Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii
Stiri Politice
Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

Liderii coaliției de guvernare s-au reunit marți, la Palatul Victoria, pentru o nouă rundă de discuții privind reforma administrației locale și centrale și a alegerilor din Capitală, dar nu au ajuns la nicio înțelegere în cele două cazuri.

Grindeanu: PSD vrea ori un candidat comun la Primăria Capitalei, ori ca fiecare partid din coaliție să aibă propriul candidat
Stiri Politice
Grindeanu: PSD vrea ori un candidat comun la Primăria Capitalei, ori ca fiecare partid din coaliție să aibă propriul candidat

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre alegerile în Capitală, că PSD a enunţat câteva condiţii, că îşi doresc ori să fie un candidat comun, toate partidele din coaliţie, ori fiecare partid să aibă un candidat propriu. 

Recomandări
Lege: Bolnavii de cancer pot primi la cerere 100% din banii acumulați în fondurile de pensii private. AUR a votat împotrivă
Stiri Politice
Lege: Bolnavii de cancer pot primi la cerere 100% din banii acumulați în fondurile de pensii private. AUR a votat împotrivă

Bolnavii de cancer pot primi, la cerere, 100% din banii acumulaţi în fonduri private de pensii, proiectul de lege fiind adoptat de Camera Deputaţilor, miercuri, în calitate de for decizional.

Platforma de un sfert de miliard de euro a Sănătății, frecvent inutilizabilă, va fi schimbată. Anunțul CNAS despre PIAS
Stiri Sanatate
Platforma de un sfert de miliard de euro a Sănătății, frecvent inutilizabilă, va fi schimbată. Anunțul CNAS despre PIAS

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) anunţă că platforma PIAS rămâne funcţională până la înlocuirea acesteia, în anul 2026, cu un sistem "modern, sigur şi accesibil".  

VIDEO. Scandal în Senat, la legea pentru combaterea pornografiei, din cauza lui Ninel Peia: ”Atac la cel mai abject nivel”
Stiri Politice
VIDEO. Scandal în Senat, la legea pentru combaterea pornografiei, din cauza lui Ninel Peia: ”Atac la cel mai abject nivel”

Legea depusă de AUR privind prevenirea și combaterea pornografiei a provocat dezbateri aprinse în Senat. Reprezentantul grupului parlamentar PACE, Ninel Peia, a aruncat cuvinte grele la adresa senatoarei USR Ruxandra Deaconu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Octombrie 2025

01:46:06

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 15 Octombrie 2025

03:11:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
14 Octombrie 2025

01:30:19

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28