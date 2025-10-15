FOTO. Un deputat USR a depus plângere împotriva prim-ministrului, care este susținut și de USR, pentru alegerile din Capitală

O situație bizară s-a produs în coaliția de guvernare, după ce un parlamentar USR a depus o plângere penală împotriva prim-ministrului României, susținut în Parlament și de USR, pentru că nu a organizat alegeri locale până acum în București.

Deputatul USR Emanuel Ungureanu este cel care a depus plângerea penală. El reclamă faptul că, ”deși vacanța funcției a fost constatată, Guvernul nu a adoptat hotărârea de stabilire a datei alegerilor, blocând exercitarea drepturilor electorale ale cetățenilor Capitalei”.

În document, el spune că încadrarea juridică ”provizorie” a acestor fapte este abuz în serviciu, împiedicarea exercitării drepturilor electorale și neglijență în serviciu.

PRO TV

Plângerea penală este îndreptată împotriva Prim-ministrului României, a Ministrului Afacerilor Interne, funcționarilor publici din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Cancelariei Prim-ministrului.

PRO TV

Ungureanu: ”Eu nu am vorbit nici cu USR pentru asta”

Deputatul USR Ungureanu a subliniat de mai multe ori faptul că atunci când s-a decis să depună plângerea penală nu s-a consultat cu absolut nimeni din conducerea partidului din care face parte și care, în prezent, se află la guvernare împreună cu PSD, PNL, UDMR și minoritățile naționale.

”Este o chestiune de principiu, pe care am tot spus-o și o spun. Știți, noi când jurăm aici să respectăm legile și Constituția, pentru mine nu este o manea asta, pentru mine este un jurământ de credință. În condițiile în care, atenție, nu se respectă legea de 60 de zile, adică bucureștenii și buzoienii, pentru mai sunt și alții la această în situație, trebuie să-și aleagă pe cineva, pentru că așa scrie în Constituție și așa scrie în legea 115 pe 2015 și așa scrie în codul administrativ. Aceste principii nu sunt negociabile.

Eu nu am vorbit nici cu USR pentru asta, nici cu PSD, nici cu PNL. Atenție, eu nu cer voie niciunui partid din această țară să respecte legea. Legea este mai presus de noi toți. Articolul 16 din Constituție spune asta. Nu este inițiativa USR. Este inițiativa unui parlamentar care constată că în spațiu public, de 60 de zile, se vorbește despre coaliție, despre PSD că șantajează, despre Grindeanu că vrea sau că nu vrea. Când e vorba despre respectarea legii, alegerile trebuie să se facă la termen, pentru că așa spune legea. Și dincolo de asta, partidele USR, PNL, PSD, AUR, orice alte partide pot să negocieze ce vor ele”, a spus Ungureanu la Palatul Parlamentului într-o discuție cu presa.

Subiectul organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei, care a rămas fără primar general după ce Nicușor Dan a devenit președinte al României, este acum subiect de ceartă în coaliția de guvernare.

Lia Olguţa Vasilescu, care deţine şi funcţia de vicepreşedinte al PSD, a amenințat deja că actuala coaliţie de guvernare se va rupe dacă va exista un candidat comun USR-PNL la Primăria Capitalei.

Cu toate acestea, deputatul USR Ungureanu susține că nu există ”un război pe chestiunea alegerilor”.

”Eu am această datorie. Am această datorie morală față de conștiința mea, să cer tuturor oamenilor în această țară să respecte legea, așa cum trebuie să facă guvernul. Dacă guvernul nu respectă legea, dacă cei de la vârful statului nu fac acest lucru, nu pot să pretindă acest lucru de la cetățenii de rând. Atât de simplu e.

Nu este un război între USR și PNL, nu este un război între USR și PSD pe chestiunea alegerilor. Este un semnal de alarmă pe care îl trag ultimul, pentru că toată lumea spune că nu se respectă legea.”, a afirmat Ungureanu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













