Corespondent Știrile ProTV: „După votul de marți seară, Adrian Veștea a ieșit și a spus foarte clar că nu va demisiona din Partidul Național Liberal. La fel a declarat și Alina Gorghiu, colega sa de partid. Amândoi au spus că vor contesta în instanță această decizie a partidului. De cealaltă parte, liderii PNL au venit la scurt timp la declarații și au spus foarte clar că vor începe în zilele următoare procedurile de excludere din partid a tuturor celor care au contestat această decizie și care nu au ținut seama de regulile de la congresul de duminică al PNL.

Pe această listă se află mai multe nume și am să vă citesc câteva dintre ele. Vorbim despre Adrian Veștea, Cătălin Predoiu, Alina Gorghiu, Lucian Bode, Hubert Thuma, Toma Petcu, Monica Anisie și Rareș Bogdan, dar și mai mulți parlamentari și lideri din teritoriu. Toți aceștia ar putea fi excluși din partid pentru că nu au respectat regulile impuse de PNL.

Miercuri seară va fi o ședință la Partidul Național Liberal, o ședință a Biroului Permanent Național, în care liderii partidului vor discuta calendarul pentru zilele următoare. În primă fază, înțelegem că toți cei vizați vor fi eliberați din funcțiile politice, mai apoi vor fi audiați. Abia la final, cel mai probabil, vor fi excluși din partid. Nu știm exact dacă va fi până la finalul săptămânii sau în săptămâna următoare. Cert este că toți cei vizați vor avea o posibilitate de atac, și anume la Curtea de Arbitraj a partidului, iar la final, în instanță. Rămâne de văzut ce se va întâmpla.”