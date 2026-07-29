Despre afirmația lui Grindeanu că ar putea exista șanse pentru formarea unui guvern după 15 august, liderul UDMR a răspuns că nu vrea să strice feng shui-ul nimănui, potrivit News.ro.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat la Parlament că marți a avut o discuție cu liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă se poate să avem guvern după 15 august, Kelemen Hunor a răspuns: „Asta nu știu. Nu vreau să stric feng shui-ul nimănui. Ieri am avut o discuție, am discutat despre sesiunea extraordinară și despre proiectele de azi. Ne-am pus de acord, am votat cu toții ce era de votat astăzi. Am discutat despre sesiunea de vineri, că mai sunt trei proiecte pe agricultură și urmează să fie discutate în comisiile de specialitate mâine și apoi în plen, vineri, și aici e foarte important că sunt zone din agricultură care trebuie susținute, dacă nu vrem să punem lacăt pe producția agricolă”, a arătat liderul UDMR.

El a menționat că a discutat cu președintele PSD și despre perspectivele formării unui guvern.

„Aici nu pot să vă spun altceva decât v-am spus de câteva ori. Sunt câteva propuneri. Prima propunere este să avem, până la sfârșitul anului, un guvern de tranziție, un guvern de armistițiu, spuneți-i cum vreți, dar asta înseamnă că toată lumea trebuie să vină la masa guvernului. Și PNL, și PSD trebuie să vină împreună, nu separat, și USR, și UDMR. Mai ales în această perioadă, eu cred că ar fi fost bine să forțăm un pic, între ghilimele, în sensul bun al cuvântului, formarea unui guvern de armistițiu, până la sfârșitul anului, cu atacul zilnic cu drone, cu tot ce se întâmplă în zona de buget, cu evaluatorii care vin în țară (...) Deci sunt câteva aspecte care înseamnă tot atâtea argumente pentru a forma un guvern de largă majoritate”, a menționat el.

Kelemen Hunor a mai spus că a doua posibilitate este un guvern minoritar, format în jurul lui Siegfried Mureșan, iar pentru a învesti un altfel de guvern este nevoie de PSD.

„PSD-ul spune că nu votează un guvern din care nu face parte”, arată Kelemen Hunor.

Președintele UDMR a subliniat că o altă variantă este un guvern condus de Sorin Grindeanu, tot guvern minoritar.

„PNL-ul, deocamdată, spune că nu votează acest guvern”, a menționat el.

„Deci sunt aceste trei variante. A patra variantă nu există. În momentul în care domnul președinte desemnează pe cineva dintre cei doi sau dacă găsește un alt premier, foarte bine, putem discuta despre guvern. Puteți să mă întrebați dacă am vota un guvern condus de PSD, de domnul Grindeanu, dacă am vota un guvern condus de nu știu cine. Aceste discuții trebuie purtate după nominalizare. Înainte de nominalizare nu pot discuta despre aceste aspecte, fiindcă ce a rămas, rămășița, care nu arată foarte bine, din fosta coaliție, are un premier”, a explicat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a mai afirmat că sunt discuții și cu președintele, și cu ceilalți.

„Eu, în acest moment, aș insista pe un guvern majoritar, cel puțin până la sfârșitul anului. Dacă nu se poate, atunci România trebuie să aibă un guvern. (...) Eu nu am acest rol de mediator, dar eu încerc să aduc argumente în fiecare zi, când discut cu colegii mei, și asta o să fac și în continuare, că nu am eu rolul de a media între partide, dar mi-am păstrat relația cu fiecare, cred că am fost corect cu fiecare.”

Întrebat dacă îl vede mai maleabil pe Ilie Bolojan, Kelemen Hunor a răspuns: „Nu pot să răspund la această întrebare, deocamdată văd că fiecare este închis în bula lui.”