Memorandumul aprobă negocierea contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (BEI), în valoare de 630 milioane de euro, destinat susţinerii contribuţiei naţionale aferente proiectului "Linia de cale ferată Braşov-Sighişoara - Cofinanţare aferentă fondurilor UE", şi îl împuterniceşte pe ministrul finanţelor să semneze contractul de finanţare, relatează News.ro.

"Împrumutul face parte din programul de finanţare aprobat de Guvern pentru contractarea unor împrumuturi de la Banca Europeană de Investiţii, cu o valoare totală de până la 4,975 miliarde de euro, destinate susţinerii proiectelor strategice de infrastructură incluse în Programul Transport 2021-2027 şi în Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF)", precizează Guvernul într-un comunicat oficial.

Finanţarea de 630 milioane de euro va contribui la acoperirea unei părţi din contribuţia naţională necesară implementării proiectului de modernizare a liniei de cale ferată Braşov-Sighişoara, care beneficiază de finanţare din fonduri europene nerambursabile.

Trenuri cu 160 km/h pe unul dintre cele mai importante coridoare feroviare din România

Executivul arată că proiectul vizează reabilitarea unui tronson feroviar de 112,55 km, astfel încât să permită circulaţia trenurilor cu viteze de până la 160 km/h. Linia face parte din reţeaua centrală transeuropeană de transport (TEN-T) şi reprezintă un obiectiv strategic pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare din România şi pentru îmbunătăţirea conectivităţii la nivel european.

Modernizarea infrastructurii va contribui la creşterea siguranţei şi eficienţei transportului feroviar, la reducerea timpilor de călătorie şi la dezvoltarea unei infrastructuri cu utilizare duală, capabilă să răspundă atât nevoilor de mobilitate civilă, cât şi obiectivelor Uniunii Europene privind mobilitatea militară şi rezilienţa reţelelor de transport, menţionează Guvernul în comunicat.

Valoarea totală estimată a proiectului este de aproximativ 2,25 miliarde de euro (cu TVA), iar lucrările de execuţie, începute în anul 2020, sunt estimate să fie finalizate în 2029. Implementarea investiţiei este asigurată de Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" - S.A., sub coordonarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.