Potrivit unui comunicat al Guvernului, transmis joi, aplicația a fost instalată și configurată în noua infrastructură centralizată, urmând să fie supusă unui proces riguros de testare înainte de repunerea acesteia în funcțiune pentru utilizatori, potrivit Agerpres.

În prezent se desfășoară etapa finală de validare, precizează sursa citată.

„Testele de securitate, funcționalitate și performanță sunt realizate independent de specialiști din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) și Cyberint. Obiectivul acestor verificări este validarea completă a funcționării sistemelor și identificarea oricăror vulnerabilități sau neconformități care ar putea afecta securitatea, stabilitatea ori disponibilitatea serviciilor. Fiecare aspect identificat este remediat și retestat, astfel încât platformele să fie repuse în funcțiune numai după confirmarea îndeplinirii cerințelor operaționale și a gestionării adecvate a riscurilor de securitate”, se arată în comunicat.

Teste înainte de repunerea în funcțiune

În paralel cu măsurile de remediere în urma incidentului produs la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Guvernul a dispus intensificarea acțiunilor de prevenire și consolidare a securității cibernetice la toate instituțiile publice.

În acest sens, Guvernul, în colaborare cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică și Serviciul de Telecomunicații Speciale, a transmis tuturor instituțiilor publice centrale și locale o informare privind măsurile necesare pentru creșterea rezilienței cibernetice și prevenirea unor incidente similare.

Măsuri pentru consolidarea securității cibernetice

„Informarea cuprinde recomandări tehnice și organizatorice, precum și instrucțiuni privind îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare în domeniul securității cibernetice. Instituțiilor le-a fost solicitat să verifice cu prioritate nivelul de protecție al sistemelor informatice, implementarea măsurilor de securitate, existența și testarea copiilor de siguranță, precum și actualizarea planurilor de continuitate și de răspuns la incidente. Obiectivul acestui demers este consolidarea rezilienței cibernetice la nivelul întregii administrații publice și reducerea riscului producerii unor incidente care pot afecta furnizarea serviciilor publice esențiale”, se menționează în comunicat.