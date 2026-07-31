Organisme precum OECD consideră reglarea emoțională, empatia, cooperarea și reziliența drept competențe esențiale pentru dezvoltarea copiilor în condițiile în care aproximativ unul din șapte adolescenți se confruntă cu o problemă de sănătate mintală, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Fundația Kids Hero continuă parteneriatul cu ParentED Fest, devenind pentru al doilea an consecutiv Empowerment Partner al celui mai mare festival de parenting din România care anul acesta va avea loc la București, între 17 și 18 octombrie.

Parteneriatul are la bază obiectivul comun de a promova dezvoltarea socio-emoțională a copiilor și accesul acestora la educație și sprijin emoțional. Iar prin cazurile pe care le susține, Fundația Kids Hero contribuie la crearea unor contexte în care copiii mai puțin norocoși pot crește în siguranță, pot avea acces la sprijin în educație, sănătate și resurse pentru a-și putea atinge potențialul. De la lansarea activității (2023), Fundația Kids Hero (parte a grupului Premier Energy) a depășit pragul de 2.500 de cazuri soluționate la nivel național, cifră care îi consolidează rolul de platformă de sprijin pentru copiii și familiile care au nevoie de ajutor medical, educațional sau pentru acoperirea cheltuielilor de subzistență, valoarea totală a ajutorului acordat ridicându-se la peste 900.000 de euro.

„În ultimii ani, am investit enorm în ceea ce îi învățăm pe copii, dar prea puțin în felul în care îi facem să se simtă. Cercetarea ne arată că relațiile sunt infrastructura invizibilă a dezvoltării umane. Un copil care se simte văzut, înțeles și în siguranță își dezvoltă nu doar reglarea emoțională, ci și capacitatea de a construi relații sănătoase”, a declarat Diana Bălan, co-fondator ParentED Fest.

În contextul anunțului privind evenimentul din septembrie, ParentED Fest a ținut să prezinte și concluziile celor mai la zi cercetări internaționale pe marginea dezvoltării socio-emoționale a copiilor, care arată fără echivoc că empatia nu se dezvoltă prin lecții teoretice, ci prin relații autentice și experiențe repetate. O meta-analiză publicată în Psychological Bulletin, care a inclus 58 de studii și date de la 25.831 de copii și adolescenți, arată o corelație între reglarea emoțională și comportamentele empatice și prosociale. Corelația indică faptul că acei copii care își gestionează mai bine propriile emoții tind să manifeste mai frecvent comportamente orientate către ceilalți. Rezultatele primei analize sunt susținute și de o a doua analiză din 2024, care a sintetizat rezultatele a 110 studii privind intervențiile în dezvoltarea empatiei - și arată că cele mai eficiente metode sunt cele bazate pe experiențe relaționale autentice și interacțiuni sociale repetate, nu simpla transmitere de informații despre empatie.

Concluzia cercetătorilor este că empatia se dezvoltă cel mai eficient atunci când copilul are ocazia să o exerseze în relații reale - prin interacțiuni cu părinții, profesorii și colegii, prin experiențe de cooperare, ascultare și reglare emoțională.

Aceste concluzii vor fi explicate și dezvoltate și de invitații ediției din 2026 a ParentED Fest, specialiști

internaționali în domeniul dezvoltării copilului - Dr. Daniel J. Siegel, expert în neuropsihiatrie interpersonală, Alfie Kohn, cunoscut pentru lucrările sale privind educația și motivația copiilor, și psihanalista Erica Komisar, care va aborda rolul atașamentului și al relației părinte-copil în dezvoltarea sănătății emoționale. Kohn va susține o conferință dedicată educației bazate pe cooperare, autonomie și gândire critică și unul din mesajele sale puternice ar trebui să aibă rezonanță puternică mai ales în România unde potrivit studiilor de monitorizare peste jumătate dintre părinții români recunosc că folosesc bătaia sau agresiunea fizică ușoară drept metodă de educare - “cu cât ne concentrăm mai mult pe ascultare și obediență, cu atât îi ajutăm mai puțin pe copii să își dezvolte propriul discernământ moral”, susține cercetătorul american.

„Unul dintre cei mai importanți predictori ai felului în care va evolua un copil – în ceea ce privește bunăstarea emoțională, relațiile semnificative și chiar succesul în viață – este dacă a avut măcar un adult care a fost cu adevărat prezent pentru el”, subliniază în intervențiile sale Dr. Dan Siegel, care va fi prezent pentru a doua oară la ParentED Fest, la ediția din 2026.

Cercetări sintetizate de Harvard Center on the Developing Child arată că interacțiunile constante și receptive dintre copil și adult („serve and return”) contribuie la dezvoltarea circuitelor neuronale implicate în reglarea emoțiilor, învățare și relaționare. Perspectiva este susținută și de studiile longitudinale care urmăresc dezvoltarea oamenilor pe parcursul mai multor decenii. Studiul Dunedin, unul dintre cele mai cunoscute studii de dezvoltare umană din lume, care urmărește aproximativ 1.000 de persoane din Noua Zeelandă de peste 50 de ani, a arătat că nivelul de autocontrol observat în copilărie este asociat ulterior cu rezultate mai bune în sănătate, integrare socială și stabilitate economică.

Contrar percepției că abilitățile socio-emoționale sunt separate de succesul școlar, toate aceste cercetările arată că acestea sunt strâns legate. Un studiu care a analizat 213 programe și 270.034 de elevi arată că elevii care au participat la programe de dezvoltare socio-emoțională au avut performanțe academice superioare celor care nu au participat. În plus, aceștia au înregistrat îmbunătățiri ale competențelor sociale și emoționale și reduceri ale comportamentelor problematice.

La nivel internațional, OECD include competențe precum reglarea emoțională, cooperarea, empatia, reziliența și deschiderea către nou în categoria abilităților esențiale pentru dezvoltarea umană. Datele OECD arată că aceste competențe sunt asociate cu o mai bună adaptare la școală, relații sociale mai bune și un nivel mai ridicat de satisfacție cu viața.

În același timp, Organizația Mondială a Sănătății atrage atenția că aproximativ unul din șapte adolescenți cu vârste între 10 și 19 ani se confruntă cu o problemă de sănătate mintală, ceea ce face ca prevenția și dezvoltarea competențelor emoționale încă din copilărie să devină o prioritate de sănătate publică.

Despre Fundația Kids Hero

• Fundația Kids Hero, inițial Fundația Premier Energy, a fost lansată în România în noiembrie 2023 de Premier Energy Group, al treilea cel mai mare jucător ca mărime pe piața distribuției de gaze naturale și al patrulea cel mai mare furnizor de energie electrică din România.

• Inițiativa a fost dezvoltată după succesul platformei similare din Republica Moldova și al proiectului caritabil „Patron of Children” din Cehia, partener oficial al Festivalului Internațional de Film Karlovy Vary.

• La finalul lui mai 2025, Fundația Premier Energy Romania a trecut printr-un proces de rebranding și a devenit Fundația Kids Hero.