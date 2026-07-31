El a reiterat că, după 15 august, probabil că sunt şanse mai mari să treacă un guvern, parlamentarii fiind plecaţi în această perioadă, potrivit News.ro.

”La cum văd punctele de vedere ale tuturor partidelor din fosta coaliţie şi nu numai, pare că, dacă vom avea un guvern, va fi unul care va trece nu cu o largă majoritate. Atunci, ori că e un guvern format în jurul PNL, USR, AUR sau în jurul PSD, aceste guverne ar trece undeva, să spunem, la limită, de 240, poate un pic mai mult de 240 de voturi”, a declarat Sorin Grindeanu, despre negocierile pentru formarea guvernului.

El a arătat că, ”fiind o perioadă în care nu sunt toţi parlamentarii aici, undeva după 15 august probabil că sunt şanse mai mari de a trece”.

”Nu mi-am schimbat cu nimic punctul de vedere”, a adăugat Grindeanu.

El a arătat că a semnat acorduri parlamentare şi le va transmite atunci când e cazul.

”Atunci când ne vom apropia de minim 233 de voturi, evident că acea majoritate o voi prezenta, dacă voi fi în acea situaţie, transparent”, a menţionat Grindeanu.