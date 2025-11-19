Bolojan: Măsurile de redresare funcționează. Veniturile cresc, cheltuielile scad, România e pe drumul cel bun

19-11-2025 | 21:27
Ilie Bolojan
Premierul Ilie Bolojan afirmă că măsurile de redresare luate până acum funcţionează, veniturile bugetare cresc şi cheltuielile scad, România fiind pe calea cea bună.

Vlad Dobrea

Acesta arată miercuri într-o postare pe pagina sa de facebook că în trimestrul al III-lea, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, "veniturile bugetului de stat au crescut cu 12,5%".

"De la 79,2 miliarde lei am ajuns la 89,1 miliarde lei. O creştere de 9,9 miliarde lei", a precizat premierul.

Bolojan prezintă şi evoluţia altor indicatori: impozitul pe venit - creştere cu 16,5%; încasările din TVA - creştere cu 14,8%; veniturile din accize - creştere cu 11%.

Potrivit acestuia, contribuţiile sociale încasate în trimestrul III au crescut cu 8,5%, adică 4 miliarde lei în plus, iar cheltuielile de personal au scăzut în perioada iulie-septembrie cu 630 de milioane de lei.

"În luna octombrie, cheltuielile de personal au scăzut cu 562 de milioane de lei faţă de aceeaşi lună din 2024, de la 14,231 miliarde de lei la 13,6 miliarde de lei. Comparativ, în primul semestru, cheltuielile de personal au crescut cu aproximativ 10% faţă de acelaşi semestru din 2024", explică Bolojan.

Şeful Executivului se referă şi la progresul înregistrat în implementarea PNRR.

"Cu toate greutăţile, am deblocat şi renegociat fondurile europene prin programul PNRR, accelerând plăţile în a doua jumătate a anului. Astfel, în perioada ianuarie-iunie s-au făcut plăţi de 2,62 miliarde euro, iar în perioada iulie-septembrie s-au plătit 1,45 miliarde euro", a menţionat Bolojan.

Faţă de momentul instalării guvernului, ROBOR la o lună a scăzut de la 6,82% (23 iunie) la 5,81% astăzi, a adăugat acesta.

"Faţă de 1 iulie, România se împrumută mai ieftin pe toate maturităţile şi în toate monedele, ceea ce reflectă încrederea crescută a pieţelor în măsurile luate şi în stabilitatea economiei. Titlurile în lei - scădere cu aproximativ 53 de puncte de bază pentru maturitatea de 5 ani şi cu 51 de puncte de bază pentru cea de 10 ani. Titlurile în euro - scădere cu 78 de puncte de bază la 5 ani şi 49 de puncte de bază la 10 ani. Reducerea dobânzilor se traduce în economii importante ce sunt folosite pentru investiţii, educaţie sau sănătate. Investiţiile au crescut şi devin principalul motor al economiei, conform ultimului raport al Comisiei Europene. Investiţiile vor accelera în 2026-2027, sprijinite de fondurile europene şi proiectele aflate în derulare", susţine Bolojan.

Premierul previzionează că deficitul bugetar va scădea la 6,2% în 2026.

"Mulţumesc tuturor colegilor care au lucrat pentru aceste rezultate. Mulţumesc românilor care au înţeles că aceste eforturi sunt necesare pentru a depăşi un moment dificil! Am toată încrederea că, dacă vom menţine acest curs, România va reuşi să-şi atingă potenţialul, iar viaţa românilor va fi predictibilă şi prosperă", a transmis şeful Guvernului.

