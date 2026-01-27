Bolojan a declarat că așteaptă decizia Comisia de Etică a Universităţii din Craiova, locul unde ministrul Marinescu a obţinut acest doctorat

”Domnul ministru Marinescu este acuzat de plagiat pentru un lucru făcut în urmă cu 15-20 de ani când nu era în guvern. Am încercat în toată această perioadă să-mi evaluez miniştrii după ceea ce fac. Acum, sigur, ce poţi să faci în situaţia în care partidul din care provine ministrul îl susţine. Sigur poţi forţa o demitere cu scandalul de rigoare, pe baza unei acuzaţii, dar înţeleg că astăzi Comisia de Etică a Universităţii din Craiova, locul unde ministrul Marinescu a obţinut acest doctorat, are două sesizări şi aştept ca o comisie calificată să anunţe o decizie într-o formă sau alta în acest sens în aşa fel încât să poţi să ai o certificare, pentru că nu premierul, nu altă persoană poate să certifice un astfel de lucru sau altul. Dar, per ansamblu, orice s-ar spune, un plagiat este o formă de furt intelectual, acesta este adevărul. Şi în această situaţie fiecare om răspunde pentru ceea a făcut el”, a declarat Bolojan, potrivit News.ro.

Bolojan a evitat să spună clar dacă îl va schimba din funcție pe ministrul Radu Marinescu (PSD)

Premierul a mai fost întrebat dacă îl va schimba din funcţie pe Radu Marinescu în cazul în care o comisie certificată va afirma că a plagiat.

”Din punctul ăsta de vedere, dacă asta s-ar întâmpla, ar fi o discuţie cât se poate de serioasă pe tema asta”, a răspuns Ilie Bolojan.

El s-a referit şi la situaţia în care acest lucru nu se va întâmpla,.

”Fiecare om care este pe o funcţie publică, care are suspiciuni, care este atacat pe un motiv sau altul, în mod cert are nişte vulnerabilităţi care îi slăbesc autoritatea de a-şi execita acel mandat. Acesta este general valabil nu doar în acest caz, ci în orice fel de caz”, a transmis premierul Bolojan.

Teza de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu, susținută în anul 2009, ar fi plagiată, potrivit unei analize realizate de PressOne. Concluzia investigației este că cel puțin 56,68% din lucrare, 140 de pagini din totalul de 247, cuprind pasaje copiate din alte lucrări academice, fără citare corespunzătoare.



