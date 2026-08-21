„Ce este ăla guvern tranzitoriu? Nu mi-e cunoscută din Constituţie noţiunea de guvern tranzitoriu. Deci poate încearcă să vorbească şi pe limba Constituţiei statului român. Avem guvern, guvern demis şi cam atât în materie de denumire de guvern. Nu-i înţeleg pe oamenii ăştia, inventează tot felul de cuvinte: unii, guvern tranzitoriu, alţii guvern de armistiţiu, alţii guvern de nu ştiu ce… Pur şi simplu batjocoresc Constituţia. De fapt, nu le mai pasă de când au anulat alegerile cu sprijinul preşedintelui Iohannis", a declarat joi seară Traian Băsescu, la un post TV, potrivit News.ro.

Băsescu: „Greu de estimat când va fi un guvern”

De asemenea, Băsescu a afirmat că este greu de estimat când va fi numit un nou guvern, în condițiile în care fiecare partid are așa-numitele linii roșii.

El a adăugat că PSD și PNL sunt principalele partide responsabile pentru situația în care se află țara.

„Greu de estimat când va fi un guvern, pentru că fiecare are aşa-numitele linii roşii pe care nu le-a ridicat. Eu rămân agăţat, totuşi, în acea ofertă pe care au făcut-o cele două partide tradiţional aliate, PSD şi PNL, de fapt, cele două partide responsabile de situaţia în care se află ţara. Aceste partide au făcut câte o ofertă: PSD-ul a făcut o ofertă de nominalizare pentru Grindeanu, iar PNL-ul a făcut o ofertă pentru Siegfried Mureşan. Preşedintele, dacă voia, avea un motiv absolut întemeiat să desemneze un premier", a precizat Traian Băsescu.

Nicușor Dan a afirmat, însă, în repetate rânduri, că niciuna dintre cele două propuneri nu întrunea o majoritate parlamentară și 233 de voturi pentru învestire.

În aceste condiții, liderii politici au propus diverse variante de guvern, însă niciuna nu a beneficiat de un acord politic.