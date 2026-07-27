Întrebat dacă crede că va trece un referendum pentru demiterea lui Nicuşor Dan, fostul preşedinte a răspuns negativ, scrie News.ro.

Traian Băsescu a fost întrebat, duminică, la Digi24, dacă preşedintele Nicuşor Dan îşi va duce mandatul până la capăt.

"Da. Iar prostia cu suspendarea cred că este o exagerare. Nu trece referendumul. (...) Dacă se face suspendarea şi, odată făcută suspendarea, se organizează referendumul de demitere, nu cred că trece demiterea", a declarat Traian Băsescu.

Întrebat dacă nu are senzaţia că Nicuşor Dan are momente în care este depăşit de situaţie, Traian Băsescu a răspuns: "Nu! Cred că are un stil care nu se potriveşte cu noi, cu ceilalţi. Are un popor cu care nu se potriveşte. Noi vrem mai repede, el vrea mai încet."

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