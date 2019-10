Ce conține acordul politic propus de USR și acceptat de PNL la negocieri

Preşedintele USR, Dan Barna, a anunţat marţi că a ajuns la un acord cu reprezentanţii PNL şi, probabil, la finele săptămânii viitoare, formaţiunea pe care o conduce va lua o decizie finală de susţinere a noului guvern.

"USR consideră că soluţia corectă discutată cu premierul desemnat şi cu preşedintele este cea a alegerilor anticipate. Preşedintele României a decis însă că acestea nu sunt o soluţie în acest moment. Am încercat zilele trecute să verificăm dacă există majoritate pentru susţinerea guvernului. Ceea ce s-a întâmplat ieri în Parlament a dovedit că nu există majoritate. (...)

Ţinând cont şi de poziţia premierului desemnat şi de a PNL (...), am venit cu o propunere de acord politic în care am introdus priorităţile şi aspectele foarte importante pe care USR le consideră ca fiind necesar să existe în agenda acestui guvern. (...) Am solicitat în propunerile de acord să fie foarte clar că alegerile anticipate trebuie să rămână pe masă ca un obiectiv care să urmeze în termen scurt după alegerile prezidenţiale. Premierul desemnat Orban a fost de acord. (...)

Am ajuns la finalul discuţiilor la un acord. În momentul de faţă mai sunt necesare câteva formulări asupra cărora vom cădea de acord în zilele următoare. Probabil pe la finele săptămânii vom vedea şi lista guvernului şi vom lua o decizie finală de susţinere a învestiturii a acestui guvern", a declarat Barna la Parlament, la finalul discuţiilor cu conducerea PNL.

Potrivit lui Barna, priorităţile menţionate în acest acord politic sunt din domeniul Justiţiei, legislaţiei electorale, economiei şi mediului.

"Priorităţile pe care noi le-am menţionat în acest acord politic vizează recursul compensatoriu, desfiinţarea Secţiei Speciale şi renunţarea la pensionarea anticipată a magistraţilor şi iniţiativa 'Fără Penali', cu o completare privind şi iniţiativa comună USR-PNL rezultată din referendum, şi acestea sunt toate sub prevederea generică de recomandări privind implementarea MCV. Acestea sunt priorităţile pe Justiţie”, a precizat liderul USR, potrivit Agerpres.

În ceea ce priveşte legislaţia electorală, sunt patru priorităţi - votul în două tururi pentru alegerea primarilor şi preşedinţilor consiliilor judeţene, reducerea numărului de semnături la un prag rezonabil pentru toate tipurile de alegeri, corecta reprezentare a diasporei în Parlamentul României şi scurtarea termenelor de organizare a alegerilor anticipate.

"În cursul discuţiilor am convenit să avem o abordare şi în ceea ce priveşte alegerile locale, pentru că e inadmisibil să avem foarte multe autorităţi în momentul de faţă care nu au, de luni de zile, primari. În ceea ce priveşte componenta economică, am vorbit de repararea efectelor OUG 114, avem o discuţie pe modalitatea de abordare a subiectului pensiilor speciale, vom conveni în următoarele două zile care va fi formula care se va reflecta în acordul politic şi componenta cu reducerea impozitării muncii, care este o prioritate pentru ambele partide. Punctul patru vizează componenta de infrastructură şi prioritizarea principalelor autostrăzi, iar cel de-al patrulea capitol vizează componenta de mediu", a adăugat liderul USR.

Barna a adăugat că în acord există un capitol referitor la comisarul european, menţionând că premierul desemnat a acceptat să existe o consultare cu partidele la nivelul Parlamentului asupra persoanei care va reprezenta România în această funcţie.

El s-a mai referit la condiţiile de integritate care se regăsesc în acord, precum şi condiţii privind componenţa guvernului, respectiv persoane "care nu au suferit condamnări şi care nu au plagiat şi care nu au legătură cu Securitatea".

Întrebat dacă s-a discutat despre asumarea răspunderii pe aceste chestiuni, Barna a precizat că nu a condiţionat folosirea unuia sau altuia dintre instrumente.

"Toate sunt pe masă, mă refer şi la asumarea răspunderii, în anumite cazuri, şi la ordonanţe, dacă este necesar", a spus Barna.

În principiu, toate măsurile cerute de liderii USR au fost acceptate de premierul desemnat Ludovic Orban, spun cei de la USR.

Varianta finală a acordului politic va fi dată publicității în zilele următoare.

Varianta de acord politic propusă de USR:

”ACORD POLITIC

Uniunea Salvați România, reprezentată de dl. Dan Barna, în calitate de președinte

și

Partidul Național Liberal, reprezentat de dl. Ludovic Orban, în calitate de președinte

încheie prezentul acord politic, prin care cele două partide:

• Se angajează să implementeze recomandările MCV și să pună în acord legile Justitiei cu recomandările Comisiei de la Veneția și ale GRECO. Cele două partide vor depune toate eforturile pentru a repara răul produs de PSD în Justiție.

Următoarele obiective sunt prioritare și vor fi susținute cu toate forțele și pe toate căile avute la dispoziție:



1. Abrogarea Legii recursului compensatoriu

2. Desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție

3. Renunțarea la pensionarea anticipată a magistraților care ar trebui să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2020

4. Adoptarea inițiativei cetățenești Fără Penali în Funcții Publice

• Se angajează să facă toate demersurile pentru următoarele modificări ale legislației electorale care contribuie la întărirea democrației:

1. Revenirea la alegerea primarilor și a președinților de consilii județene prin vot în 2 tururi

2. Reducerea numărului de semnături la un prag rezonabil pentru toate tipurile de alegeri

3. Corecta reprezentare a Diasporei în Parlamentul României

4. Scurtarea termenelor de organizare a alegerilor anticipate

• Următoarele măsuri și principii economice sunt prioritare și vor fi susținute, inclusiv în alcătuirea bugetului de stat:



1. Abrogarea OUG “Lăcomiei” 114, cu excepția facilităților pentru domeniul construcțiilor.

2. Desființarea pensiilor speciale (pensii de serviciu si indemnizatii pentru limita de varsta) și plafonarea pensiilor speciale care nu pot fi eliminate complet.

3. Nu se vor crește taxe și impozite. Reducerea impozitării muncii pe salariul minim.

4. Prioritizarea investițiilor în proiecte mari de infrastructură, în special autostrăzi și căi ferate pe coridoarele europene TEN-T (de ex. autostrăzile A1, A8, A3, A7, A6, A10, A13).

• Tăierile ilegale de păduri, calitatea aerului, poluarea și gestionarea deșeurilor sunt probleme critice ale României. Următoarele măsuri de mediu și patrimoniu vor fi susținute cu prioritate:

1. Reluarea procesului de includere a Roșiei Montane în UNESCO.

2. Finalizarea și operaționalizarea aplicației Inspectorului Pădurii și a SUMAL și finațarea Inventarului Forestier Național ciclul 3.

3. Aprobarea limitelor INSPIRE ale ariilor protejate și reintroducerea prin custodiilor pentru ONG-uri

4. Demararea proiectului de reparare și de extindere a rețelei naționale de monitorizare a calității aerului

• Propunerea României de comisar european va fi o persoană competentă și integră, nominalizată în urma consultării partidelor și audiată în comisiile de specialitate ale Parlamentului.

Cele două partide se angajează să susțină măsuri privind profesionalizarea administrației, precum eliminarea provizoratului și numirilor politice în funcții publice de conducere, inclusiv în Educație, concursuri organizate transparent, guvernanță corporativă reală pentru companiile de stat.

Guvernul va fi format din persoane integre, care nu sunt trimise în judecată sau nu au fost condamnate definitiv pentru pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, nu au obținut lucrări, diplome sau alte titluri științifice prin plagiat sau furt intelectual și care nu au colaborat cu fosta Securitate.

USR și PNL susțin că soluția cea mai bună pentru rezolvarea crizei politice o reprezintă alegerile anticipate și vor relua după alegerile prezidențiale eforturile de negociere a unui pact politic care să ducă la organizarea de alegeri anticipate.

Pe baza prezentului acord, USR se angajează să acorde votul de învestitură guvernului format de dl. Ludovic Orban.”