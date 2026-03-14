„Una este coaliţia şi alta este Ilie Bolojan”, a afirmat Băluţă, arătând că „o astfel de construcţie politică nu stă într-un singur om care şi-a dovedit limitele, incapacitatea de a dialoga, lipsa de empatie şi această calitate, cu ghilimelele de rigoare, de frâna orice ţine de PSD”.

Daniel Băluţă a fost întrebat sîmbătă, într-o conferinţă de presă, despre consultarea internă din PSD cu privire la rămânerea la guvernare, el răspunzând că „încă nu s-a stabilit orarul, dar de principiu, la sfârşitul săptămânii viitoare va exista această consultare”.

„Şi vreau să faceţi o diferenţă extrem de importantă: una este coaliţia şi alta este Ilie Bolojan. Nimeni nu a spus că nu dorim că continuăm într-o coaliţie, dar o astfel de construcţie politică nu stă într-un singur om care, din păcate, şi-a dovedit limitele, incapacitatea de a dialoga, lipsa de empatie şi, mai ales această calitate, şi pun ghilimelele de rigoare, de a frâna orice ţine de PSD. Mult prea multe formaţiuni politice s-au învăţat de-a lungul timpului să folosească un limbaj şi să aibă o atitudine complet nepotrivită la adresa PSD. Există acest reflex al plăcuţelor suedeze pe care îl vedem destul de bine implementat în teritoriu. Este un moment de cotitură pentru PSD, lucruri de genul ăsta nu mai trebuie să se întâmple, oamenii trebuie să ştie că noi ne ocupăm cu lucruri de genul ăsta: cu pasaje, cu poduri, cu spitale, cu autostrăzi, asta este realitatea şi nu cea pe care a reuşit cu succes să o genereze domnul Bolojan”, a afirmat Daniel Băluţă.

”Voi avea un astfel de vot”

Întrebat cum ar putea PSD să îl demită pe Ilie Bolojan altfel decât prin moţiune de cenzură, Băluţă a răspuns că nu este „un specialist în tehnici parlamentare” şi a evitat să spună dacă PSD va depune propria moţiune ori va vota o moţiune de cenzură a opoziţiei.

„Eu v-am prezentat propria opinie. În urma consultărilor pe care le vom avea cu colegii, vom lua o decizie în acest sens. Sunt extrem de dezamăgit şi da, în ceea ce mă priveşte, voi avea un astfel de vot (împotriva premierului la consultarea internă – n.r.) pentru că nu sunt deloc mulţumit şi v-am prezentat un număr impresionant de argumente în această direcţie”, a adăugat Daniel Băluţă.