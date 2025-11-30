AUR își alege noua conducere la Alba Iulia. George Simion, singurul candidat pentru un nou mandat la șefia partidului

30-11-2025 | 07:27
George Simion
Inquam Photos / Codrin Unici

Congresul Naţional al Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) se va desfăşura, duminică, la Alba Iulia, preşedintele partidului, George Simion, fiind singurul candidat pentru un nou mandat la şefia formaţiunii.

Adrian Popovici

Pe 30 septembrie, Biroul Naţional de Conducere al AUR a decis convocarea Congresului la Alba Iulia pentru că acolo este "locul unde AUR a pornit la drum şi unde, simbolic, se scrie de fiecare dată istoria unităţii românilor".

În urma procesului intern de vot desfăşurat în perioada 24 - 27 noiembrie, Petrişor Peiu a fost ales preşedinte al Consiliului Naţional de Conducere (CNC) al AUR, funcție deținută anterior de Claudiu Târziu.

În aceeaşi perioadă au fost aleşi şi vicepreşedinţii partidului. Aceştia sunt: Adrian Axinia, Răzvan Biro, Ramona Bruynseels, Mihai Enache, Andrei Guşă, Ramona Lovin, Mugur Mihăescu, Dumitrina Mitrea, Sorin Muncaciu, Valeriu Munteanu, Gianina Şerban, Dan Tanasă, Georgiana Teodorescu şi Nicolae Vlahu.

În cursa pentru şefia CNC al AUR s-au mai înscris Gheorghe Piperea şi Sorin Muncaciu.

Pentru a se înscrie în competiţia internă, fiecare dintre candidaţii la o funcţie de conducere (preşedinte al partidului şi pentru celelalte organe de conducere) are cel puţin 100 de susţinători, la care se adaugă alţi 20 de parlamentari sau europarlamentari, prevede regulamentul AUR.

Sursa: Agerpres

