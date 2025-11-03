AUR, fără competiţie internă: George Simion, unic candidat pentru un nou mandat de preşedinte

Stiri Politice
03-11-2025 | 16:17
george simion

Preşedintele AUR, George Simion, este singurul candidat, pentru un nou mandat, la şefia acestui partid, el neavând contracandidaţi la Congresul din 30 noiembrie.

autor
Vlad Dobrea

Întrebaţi luni despre posibili contracandidaţi ai lui George Simion, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, şi prim-vicepreşedintele AUR, Marius Lulea, au infirmat.

"Nu am cunoştinţă să existe alte persoane", a declarat Marius Lulea iar Petrişor Peiu a spus: "Nu, nu cred. Nici eu n-am auzit".

Biroul Naţional de Conducere al Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) a decis convocarea Congresului Naţional al partidului pe 30 noiembrie, la Alba Iulia.

Fiecare dintre candidaţii care vor să se înscrie la Congresul ordinar al AUR în competiţia internă pentru o funcţie de conducere (preşedinte al partidului şi pentru celelalte organe de conducere) trebuie să aibă cel puţin 100 de susţinători, la care se adaugă 20 de parlamentari sau europarlamentari, prevede regulamentul AUR.

Citește și
sorin grindeanu
Sorin Grindeanu nu l-a invitat pe Nicușor Dan la Congresul PSD: „E dreptul meu”. Ce foști lideri ai partidului vor merge

Potrivit unui comunicat al AUR transmis pe 24 octombrie, pentru a se înscrie în competiţie, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să aibă o vechime în partid de cel puţin 24 de luni; să aibă cotizaţia plătită la zi; să prezinte în perioada 25 octombrie - 7 noiembrie la secretariatul general (sediul central al AUR din str. Iancu de Hunedoara 8A, Bucureşti, între orele 9:00 şi 18:00) declaraţia în scris (formă liberă) privind înaintarea candidaturii la funcţia de preşedinte al partidului, CV şi programul politic.

Alte condiţii impuse sunt: depunerea listei echipei, care se votează pe moţiune, împreună cu preşedintele - membrii Biroului Naţional de Conducere, a componenţei echipei (membrii BNC) propusă de fiecare candidat la funcţia de preşedinte al partidului, care poate fi modificată doar în perioada 7-25 noiembrie şi numai în limita a cel mult 25% din numărul total al membrilor BNC incluşi în propunerea iniţială, a listei cu minimum 100 de semnături ale susţinătorilor - membri de partid, cu o vechime în partid de cel puţin 6 luni, cu cotizaţia plătită la zi, a listei cu cel puţin 20 parlamentari/europarlamentari AUR - susţinători.

Susţinătorii semnatari (alţii decât parlamentarii) trebuie să fie din minimum 5 judeţe, câte maximum 20 de semnatari din judeţ. 

Sursa: Agerpres

Etichete: alegeri, george simion, aur, partid, presedintie,

Dată publicare: 03-11-2025 16:17

Articol recomandat de sport.ro
Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut
Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut
Citește și...
Sorin Grindeanu nu l-a invitat pe Nicușor Dan la Congresul PSD: „E dreptul meu”. Ce foști lideri ai partidului vor merge
Stiri Politice
Sorin Grindeanu nu l-a invitat pe Nicușor Dan la Congresul PSD: „E dreptul meu”. Ce foști lideri ai partidului vor merge

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nu l-a invitat pe preşedintele Nicuşor Dan la Congresul PSD.

Ciprian Ciucu și Daniel Băluță ”luptă” umăr la umăr pentru Primăria Capitalei. Sondaj realizat la comanda PNL
Stiri Politice
Ciprian Ciucu și Daniel Băluță ”luptă” umăr la umăr pentru Primăria Capitalei. Sondaj realizat la comanda PNL

Un sondaj realizat de Novel Research în perioada 24-31 octombrie 2025, la comanda PNL, arată o competiție strânsă pentru Primăria București. Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD) au peste 24% în intenția de vot.

Bolojan nu vine luni în Parlament: „Agenda este dedicată aproape în totalitate semnării contractului cu Rheinmetall”
Stiri Politice
Bolojan nu vine luni în Parlament: „Agenda este dedicată aproape în totalitate semnării contractului cu Rheinmetall”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că nu se va prezenta, luni, în Parlament, unde a fost invitat de AUR și PSD.

Recomandări
Guvernul a bătut palma cu Rheinmetall. Gigantul investește jumătate de miliard de euro într-o fabrică de pulberi din România
Stiri actuale
Guvernul a bătut palma cu Rheinmetall. Gigantul investește jumătate de miliard de euro într-o fabrică de pulberi din România

România atrage investiții de sute de milioane de euro în industria de apărare. La Palatul Victoria, Premierul Ilie Bolojan a semnat un contract de cooperare cu una dintre cele mai mari companii din domeniul apărării - Rheinmetall din Germania.

„Jupiter 4” .Operațiune de amploare a Poliției în mai multe județe. Frații Micula sunt printre cei vizați - Surse
Stiri Justitie
„Jupiter 4” .Operațiune de amploare a Poliției în mai multe județe. Frații Micula sunt printre cei vizați - Surse

Politiștii și procurorii au făcut luni dimineață 78 de percheziții în mai multe județe din țară în dosare care vizează contrabanda, evaziunea fiscală, delapidarea, înșelăciunea și alte infracțiuni.  

Ciprian Ciucu și Daniel Băluță ”luptă” umăr la umăr pentru Primăria Capitalei. Sondaj realizat la comanda PNL
Stiri Politice
Ciprian Ciucu și Daniel Băluță ”luptă” umăr la umăr pentru Primăria Capitalei. Sondaj realizat la comanda PNL

Un sondaj realizat de Novel Research în perioada 24-31 octombrie 2025, la comanda PNL, arată o competiție strânsă pentru Primăria București. Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD) au peste 24% în intenția de vot.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 Noiembrie 2025

47:23

Alt Text!
iBani
iBani - 03 Noiembrie 2025

13:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Atenție, cade patrimoniul!

42:31

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 22

43:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28