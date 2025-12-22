AUR cere oficial suspendarea președintelui Nicușor Dan. Partidul acuză încălcarea Constituției și implicarea în justiție

Partidul îl acuză de încălcarea Constituției și de implicarea directă în funcționarea sistemului judiciar, după ce a anunțat că va organiza un referendum în rândul magistraților.

Partidul condus de George Simion se alătură grupului PACE de la Senat și solicita președinților Camerei Deputaților și Senatului, premierului și şefei Consiliului Superior al Magistraturii să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la existența unui conflict juridic de natură constituțională între președinte și puterea judecătorească.

Conform legii, propunerea de suspendare din funcţie a președintelui poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul parlamentarilor. Mai exact, ar fi nevoie de semnăturile a 155 de deputați și senatori.

Marți, partidele din opoziție se vor întâlni pentru a vedea ce susținere au.

