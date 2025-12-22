AUR cere oficial suspendarea președintelui Nicușor Dan. Partidul acuză încălcarea Constituției și implicarea în justiție

Stiri Politice
22-12-2025 | 19:19
×
Codul embed a fost copiat

AUR a cerut oficial declanșarea procedurilor pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan.

autor
Constantin Toma

Partidul îl acuză de încălcarea Constituției și de implicarea directă în funcționarea sistemului judiciar, după ce a anunțat că va organiza un referendum în rândul magistraților.

Partidul condus de George Simion se alătură grupului PACE de la Senat și solicita președinților Camerei Deputaților și Senatului, premierului și şefei Consiliului Superior al Magistraturii să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la existența unui conflict juridic de natură constituțională între președinte și puterea judecătorească.

Conform legii, propunerea de suspendare din funcţie a președintelui poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul parlamentarilor. Mai exact, ar fi nevoie de semnăturile a 155 de deputați și senatori.

Marți, partidele din opoziție se vor întâlni pentru a vedea ce susținere au.

Citește și
Nicușor Dan
AUR: Parlamentarii suveraniști se reunesc pentru a strânge semnături pentru suspendarea lui Nicușor Dan
Președintele Nicuşor Dan a discutat cu magistraţii la Palatul Cotroceni. ”Să terminăm odată cu numirile politice la parchete”

Sursa: Pro TV

Etichete: nicusor dan, justitie, aur,

Dată publicare: 22-12-2025 19:01

Articol recomandat de sport.ro
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Citește și...
S-au încheiat primele consultări la Cotroceni cu magistraţii. Nicuşor Dan: A fost o discuţie extrem de utilă
Stiri actuale
S-au încheiat primele consultări la Cotroceni cu magistraţii. Nicuşor Dan: A fost o discuţie extrem de utilă

Preşedintele Nicuşor Dan a terminat luni primele discuţii de la Palatul Cotroceni cu un grup format din 11 foşti şi actuali magistraţi, despre problemele din Justiţie.

AUR: Parlamentarii suveraniști se reunesc pentru a strânge semnături pentru suspendarea lui Nicușor Dan
Stiri Politice
AUR: Parlamentarii suveraniști se reunesc pentru a strânge semnături pentru suspendarea lui Nicușor Dan

Deputatul AUR Ştefăniţă Avrămescu a declarat că toţi parlamentarii suveranişti se vor întâlni marţi pentru a vedea pe câte semnături se pot baza în vederea iniţierii suspendării preşedintelui Nicuşor Dan.

Secţia pentru procurori a CSM respinge referendumul: „Nu poţi repara presupuse încălcări ale legii prin alte încălcări”
Stiri actuale
Secţia pentru procurori a CSM respinge referendumul: „Nu poţi repara presupuse încălcări ale legii prin alte încălcări”

Secţia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii transmite, într-un comunicat de presă, că referendumul propus de preşedintele Nicuşor Dan privind validarea sau demiterea actualei componenţe a CSM nu este prevăzut de Constituţie. 

Președintele Nicușor Dan, interviu pentru Politico: „Moralitatea nu contează prea mult în noua lume a lui Trump”
Stiri actuale
Președintele Nicușor Dan, interviu pentru Politico: „Moralitatea nu contează prea mult în noua lume a lui Trump”

Lideri europeni, precum Nicușor Dan din România, au petrecut cea mai mare parte a anului 2025 încercând să înțeleagă cum să colaboreze cu Donald Trump. Sau, și mai rău, cum să se descurce fără el, scrie Politico.

Președintele Nicuşor Dan a discutat cu magistraţii la Palatul Cotroceni. ”Să terminăm odată cu numirile politice la parchete”
Stiri Politice
Președintele Nicuşor Dan a discutat cu magistraţii la Palatul Cotroceni. ”Să terminăm odată cu numirile politice la parchete”

Preşedintele României, Nicuşor Dan a discutat, luni, timp de aproape patru ore la Palatul Cotroceni, cu reprezentanţii magistraţilor, despre problemele din sistemul de justiție. 

Recomandări
Președintele Nicuşor Dan a discutat cu magistraţii la Palatul Cotroceni. ”Să terminăm odată cu numirile politice la parchete”
Stiri Politice
Președintele Nicuşor Dan a discutat cu magistraţii la Palatul Cotroceni. ”Să terminăm odată cu numirile politice la parchete”

Preşedintele României, Nicuşor Dan a discutat, luni, timp de aproape patru ore la Palatul Cotroceni, cu reprezentanţii magistraţilor, despre problemele din sistemul de justiție. 

Scumpire „din pix” prin schimbarea unui cap de tabel. Peste 250.000 de români vor plăti măcar cu 800 de lei mai mult
Stiri Economice
Scumpire „din pix” prin schimbarea unui cap de tabel. Peste 250.000 de români vor plăti măcar cu 800 de lei mai mult

Guvernul a decis majorarea semnificativă a impozitelor pentru mașinile hibride, iar pentru unele modele creșterea poate depăși 1.100%, arată analiza unui consultant fiscal.

CES desființează un proiect de lege PSD care propune un nou grup de pensionari speciali, care să primească bani retroactiv
Stiri Politice
CES desființează un proiect de lege PSD care propune un nou grup de pensionari speciali, care să primească bani retroactiv

Consiliul Economic și Social respinge un proiect de lege inițiat de parlamentari ai PSD, privind sistemul public de pensii, susținând că introduce un ”regim privilegiat” pentru agricultorii care nu au lucrat în fostele cooperative de stat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 22 Decembrie 2025

57:17

Alt Text!
La Măruță
22 Decembrie 2025

01:28:24

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Decembrie 2025

01:46:04

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28