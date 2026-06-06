Atac rar al Chinei la adresa României. Reacție dură a unui deputat PNL: ”În democrație nu cerem aprobare unei puteri străine”

Stiri Politice
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Deputatul PNL Alexandru Muraru transmite Chinei că într-o democrație precum cea a României nu trebuie cerută aprobarea unei puteri străine pentru vizitele parlamentarilor săi. Beijingul l-a atacat pe Muraru pentru că a vizitat Taiwanul.  

autor
Cristian Anton

Deputatul PNL Alexandru Muraru răspunde, sâmbătă, Ambasadei Chinei, după ce l-a acuzat că a intervenit în mod flagrant în afacerile interne ale Chinei, susţinând independenţa Taiwanului, el precizând că, într-o democraţie, parlamentarii nu cer aprobarea unei puteri străine pentru a se întâlni cu cine consideră necesar şi pentru a vizita locurile pe care le consideră relevante.

”Aflu că Ambasada Chinei în România publică o poziţie (violând limba română) referitoare la vizita pe care am avut-o recent în Taiwan. Într-o democraţie, parlamentarii nu cer aprobarea unei puteri străine pentru a se întâlni cu cine consideră necesar şi pentru a vizita locurile pe care le consideră relevante pentru activitatea lor publică. Aleşii poporului răspund în faţa cetăţenilor care i-au trimis în Parlament, nu în faţa ambasadelor unor state autoritare”, spune Alexandru Muraru într-o postare pe Facebook.

Muraru arată că ”tocmai aici se află diferenţa fundamentală dintre o democraţie şi un regim condus de un partid unic”.

”În România, parlamentarii nu trăiesc sub cenzură şi nu sunt obligaţi să urmeze linia ideologică a unui partid-stat. Libertatea de exprimare, libertatea de asociere şi libertatea de circulaţie nu sunt privilegii acordate de guvern, ci drepturi fundamentale”, subliniază Alexandru Muraru.

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Deputatul PNL mai afirmă că purtătorul de cuvânt al Ambasadei Chinei face o aluzie indirectă la Transilvania.

”Trebuie să-l readuc la realitate. România nu are dispute de graniţă cu statele vecine, spre deosebire de China, care creează avanposturi artificiale ca să revendice teritorii şi seamănă diviziune şi haos în vecinătatea ei. Poate că reprezentanţii regimului de la Beijing ar trebui să îşi amintească faptul că zilele acestea lumea a comemorat 37 de ani de la masacrul din Piaţa Tiananmen”, adaugă Alexandru Muraru.

37 de ani de la Piața Tiananmen, unde Partidul Comunist Chinez a ucis sute de studenți și muncitori

Deputatul mai arată că secretarul de Stat american Marco Rubio a spus un lucru pe care nici propaganda şi nici cenzura nu îl pot schimba: „Pe 4 iunie, lumea marchează 37 de ani de când Partidul Comunist Chinez a ordonat trupelor sale să atace mii de demonstranţi paşnici în şi în jurul Pieţei Tiananmen. Studenţi chinezi, muncitori şi alţi civili care şi-au pierdut viaţa se adunaseră pentru a-şi exercita drepturile naturale şi pentru a cere reforme democratice şi tragerea la răspundere pentru corupţie. Ne amintim de vieţile lor şi le onorăm moştenirea. Nicio cantitate de cenzură nu poate şterge trecutul. Cei care s-au sacrificat pentru a apăra drepturile lor inalienabile la libertatea de exprimare şi la întrunire paşnică vor fi, într-o zi, îndreptăţiţi.”

”Aceasta este diferenţa dintre lumea liberă şi regimurile autoritare. În democraţii comemorăm oamenii care au luptat pentru libertate. În regimurile autoritare, memoria lor este cenzurată”, explică Muraru.

Parlamentarul PNL menţionează că Ambasada Chinei ar trebui să înţeleagă şi un alt lucru, că ”România a cunoscut comunismul, a cunoscut teroarea, cenzura, izolarea internaţională, sărăcia şi falimentul economic produse de dictatură şi tocmai de aceea românii au ales în 1989 libertatea, pluralismul şi apartenenţa la lumea democratică. România nu va mai fi niciodată o ţară comunistă”.

”Din acest motiv, încercările de a exporta lecţii ideologice către societatea românească sunt sortite eşecului. Ele nu conving pe nimeni şi nu fac decât să adâncească izolarea internaţională a unui regim care continuă să trateze libertatea ca pe o ameninţare. Realitatea este că represiunea exercitată de Partidul Comunist Chinez rămâne una dintre cele mai ample din lume. Organizaţii internaţionale, guverne democratice şi rapoarte oficiale au documentat persecuţia disidenţilor, a jurnaliştilor independenţi, a activiştilor pentru drepturile omului şi a minorităţilor etnice şi religioase. Potrivit evaluărilor prezentate de autorităţile americane şi de numeroase organizaţii internaţionale, peste un milion de uiguri şi membri ai altor minorităţi musulmane au fost deţinuţi în centre de „reeducare”, iar unele estimări indică cifre semnificativ mai mari în anumite perioade”, subliniază Alexandru Muraru.

”Parlamentarii români își vor exercita mandatul fără aprobarea Beijingului”

El adaugă că în 2024 a fost, alături de alţi doi parlamentari români, ţinta unei operaţiuni de spionaj cibernetic atribuite unui grup de hackeri susţinut de guvernul chinez, potrivit informaţiilor făcute publice de autorităţile occidentale.

”Nu este prima dată când reprezentanţi ai statului chinez încearcă să intimideze sau să monitorizeze voci critice din parlamentele democratice. România este o democraţie europeană. Parlamentarii români îşi vor exercita mandatul fără aprobarea Beijingului, iar politica externă a României va fi decisă la Bucureşti, nu în sediul vreunei ambasade străine”, precizează Muraru.

Purtătorul de cuvânt al Ambasadei Chinei la Bucureşti afirmă că deputatul Alexandru Muraru ”a intervenit în mod flagrant în afacerile interne ale Chinei, susţinând «independenţa Taiwanului»”, în urma unei vizite în regiune, ceea ce ”nu numai că contravine cunoştinţelor de bază ale diplomaţiei, ci şi ridică semne de întrebare cu privire la dacă acesta reprezintă cu adevărat interesele României”.

Donald Trump, după întâlnirea cu Xi Jinping: „Nu s-a schimbat nimic” în politica SUA față de Taiwan

Sursa: News.ro StirilePROTV

Etichete: alexandru muraru, China, taiwan, atac,

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