Punctele forte și slăbiciunile SUA în războiul din Iran oferă Beijingului un ghid de strategie, dar diferențele cheie limitează măsura în care conflictul din Orientul Mijlociu poate ghida strategia militară viitoare a Chinei în privința Taiwanului, scrie South China Morning Post (SCMP).

Indiferent dacă se va încheia rapid sau se va prelungi, repercusiunile războiului dintre SUA și Israel asupra Iranului vor avea ecou ani de zile, remodelând războiul, geopolitica, securitatea energetică și percepțiile globale asupra puterii tactice și strategice americane.

În prima parte a unei serii de trei cărți, analistul Mark Magnier analizează modul în care războiul din Iran ar putea modifica abordarea Beijingului față de potențialul conflict privind Taiwanul, armamentul asimetric și Statele Unite ca adversar.

Armata americană este formidabilă, bine disciplinată, proiectează rapid o forță mortală și este impresionantă din punct de vedere tactic. Cu toate acestea, războiul său cu drone a avut dificultăți - chiar dacă îngrijorările legate de inflație și victime reduc sprijinul pentru un război prelungit care ar putea aduce beneficii unui sistem autoritar care nu este supus presiunii electorale.

Acestea sunt printre lecțiile pe care Armata Populară de Eliberare le va trage probabil în timp ce studiază tacticile și strategia Pentagonului în războiul din Iran, având în vedere orice eventual conflict Washington-Beijing privind Taiwanul, potrivit analiștilor și foștilor oficiali ai Pentagonului și CIA.

China nu a mai simțit ”gustul sângelui” de la războiul cu Vietnam, din 1979

„Armata chineză va învăța din asta”, a declarat Dennis Wilder, fost oficial al Agenției Centrale de Informații a SUA și al Consiliului Național de Securitate. „Pentru chinezi, întrebarea este dacă va funcționa acest lucru și dacă este fezabil pentru noi”.

„Și nu suntem la finalul acestei povești”, a adăugat Wilder, cercetător senior la Universitatea Georgetown.

Aspecte ale conflictului nu sunt însă înțelese foarte bine. Se pare că președintele american Donald Trump nu s-a consultat cu alți aliați ai SUA în afară de Israel, în timp ce orice conflict din Taiwan va implica probabil Japonia, Coreea de Sud, Filipine, Australia și, eventual, Europa.

Dar războiul este o oportunitate valoroasă de a studia punctele forte și punctele slabe ale SUA, mai ales având în vedere că Armata Populară de Eliberare nu a mai simțit „gustul sângelui” de la războiul din 1979 cu Vietnamul.