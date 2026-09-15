Printr-o rezoluție, eurodeputații pun presiune pe Comisia Europeană să finalizeze rapid investigațiile privind respectarea de către TikTok a regulilor europene, în legătură cu ingerințele străine în alegerile anulate. Raportul avertizează asupra riscului ca algoritmii care recomandă conținut utilizatorilor și rețelele de boți să fie exploatate pentru influențarea alegerilor. Investigația privind alegerile de la noi a fost deschisă în 2024 de Comisia Europeană.

Totodată, aleșii europeni susțin și crearea unui centru european care să coordoneze combaterea dezinformării și a ingerințelor străine și cer extinderea sancțiunilor împotriva celor care facilitează dezinformarea. În rezoluție, Rusia este menționată ca principala amenințare la adresa democrației europene.

Comisia Europeană trebuie să facă publice rezultatele investigațiilor asupra platformelor digitale, nu poate rămâne o discuție între companii private și birocrații de la Bruxelles, a declarat marți, la Strasbourg, președinta Comisiei speciale a Parlamentului European pentru Scutul european pentru democrație (EUDS), Nathalie Loiseau, potrivit Agerpres.

Declarația a fost făcută după votul din plenul Parlamentului European asupra raportului privind constatările Comisiei speciale pentru Scutul european pentru democrație, document care cuprinde recomandări practice privind modul în care Uniunea își poate apăra mai bine instituțiile democratice și își poate consolida instrumentele de protejare a acestora.

Raportul, adoptat marți de Parlamentul European, menționează România, printre altele, la punctul 26.

PE „invită Comisia să finalizeze rapid investigațiile privind respectarea de către TikTok a Regulamentului privind serviciile digitale în legătură cu ingerințele străine în alegerile prezidențiale din România din 2024, care au scos în evidență riscuri îngrijorătoare legate de exploatarea sistemelor de recomandare și a rețelelor de boți, precum și în legătură cu obligația TikTok de a atenua riscurile sistemice la adresa proceselor democratice și de a asigura măsuri de descurajare în perioadele electorale”, se menționează în raportul comisiei speciale a PE.

Întrebați de jurnaliști dacă se așteaptă ca executivul UE să răspundă prompt solicitării PE, președinta Comisiei speciale EUDS, Nathalie Loiseau, și raportorul pentru rezoluția adoptată de PE, Tomas Tobe, au evitat să avanseze un termen, dar și-au exprimat frustrarea.

„Dacă Comisia are, și are, un dialog cu platformele, trebuie să facă publice rezultatele investigațiilor și întrebărilor adresate acestora. Nu poate fi o discuție între companii private și tehnocrați, birocrați de la Bruxelles. Dacă Comisia știe despre schimbări în algoritm sau comportamente inadecvate care nu au fost diminuate de platforme trebuie să fie comunicate publicului și acestei instituții”, a spus Nathalie Loiseau, într-o conferință de presă comună cu eurodeputatul Tomas Tobe și președinta PE, Roberta Metsola.

„Dacă ar exista un scandal privind siguranța alimentară în Europa, CE l-ar face public în primele minute, pentru ca oamenii să nu fie otrăviți. Democrația noastră nu trebuie otrăvită. Și Comisia Europeană trebuie să facă public ceea ce face”, a pledat eurodeputata din grupul Renew.

Eurodeputatul suedez Tomas Tobe a spus că ceea ce s-a întâmplat în cazul alegerilor prezidențiale din România este „extrem de grav” și reprezintă „un atac clar asupra alegerilor”.

El a ținut să precizeze că nu poate vorbi în numele Comisiei pentru a avansa un termen privind finalizarea anchetei, dar că PE încurajează executivul UE să adopte o poziție cât mai fermă, atât în privința investigației legate de alegerile din România, cât și în altele similare.

„Bineînțeles, vedem acțiuni politice provenite din afara Europei care au scopul clar de a transmite Europei că legislația, de exemplu DSA (Actul pentru Servicii Digitale), nu ar trebui să fie deplin implementată. Dar din PE transmitem mesajul politic clar că ne așteptăm ca CE să apere și să asigure respectarea regulilor europene care au fost adoptate, avem un mod european de viață”, a adăugat Tobe.

„Cred că mesajul politic pe care îl trimitem este foarte clar. Așteptăm ca Comisia să urmeze și să apere regulile europene. Nu pot să vă dau un răspuns cu privire la dată”, a mai spus europarlamentarul suedez.

„Vrem ca Europa să aibă un spațiu în care oamenii pot avea încredere că regulile sunt respectate, că procesul electoral nu este afectat. Iar atunci când este clar că au existat ingerințe, atunci se întreprind acțiuni. Am văzut că s-a întâmplat în România, dar nu este vorba doar de această țară, și alte țări sunt monitorizate, unele mai vizibil decât altele, pe diferite platforme de social media. De aceea avem DSA, pentru a ne asigura că platformele pe care le folosim respectă regulile care se aplică tuturor celorlalți”, a spus la rândul ei Roberta Metsola.

Întrebat dacă Centrul European pentru Reziliență Democratică (ECDR), pilonul central prevăzut în raportul Comisiei speciale EUDS, ar fi putut contribui la prevenirea anulării alegerilor din România în 2024, Tomas Tobe a elogiat experiența acumulată în acest cadru.

„Pregătirile și experiența în aceste subiecte sunt foarte diferite în statele membre. Și am inclus contacte inclusiv cu țările candidate care au uneori mai multă experiență decât noi. Și am încercat să învățăm și de la ele”, a spus Tomas Tobe despre activitatea Centrului.

El a pledat ca toate statele membre să coopereze cu acest Centru. Expertiza dezvoltată la nivel european, împreună cu statele membre, ar putea duce la acțiuni mai rapide, după detectarea conturilor false pe o platformă sau alta.

„Și am acționa asigurându-ne că unii dintre giganții tehnologici își asumă responsabilitatea și remediază deficiențele. Asta trebuie să se facă și, de asemenea, cred că e vorba despre comunicare și despre a fi clari și uneori, când suntem inundați de dezinformare, să le oferim oamenilor informații adecvate”, a mai spus eurodeputatul PPE.