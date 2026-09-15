Comisia Europeană propune ca diplomele profesionale și documentele de asigurări sociale și de sănătate să fie încărcate pe aceste platforme. Recunoașterea calificărilor ar urma să dureze cel mult cinci săptămâni.

Corespondent Pro TV: „Prin intermediul portofelului pentru identitatea digitală, persoanele care se mută în altă țară din Uniunea Europeană vor putea stoca și prezenta documentele pentru contribuțiile sociale și medicale în format digital, în timp ce administrațiile vor putea să le verifice rapid. Procesul va dura maximum un minut. Cardul european de sănătate ar trebui eliberat în cel mult 24 de ore. Acest spațiu digital va deveni funcțional până la sfârșitul anului. Toate diplomele de studii și calificările profesionale vor fi și ele încărcate digital și vor putea fi echivalate în orice stat membru. Termenele de recunoaștere sunt reduse la maxim 5 săptămâni pentru majoritatea cazurilor. Propunerile trebuie aprobate de Parlamentul European și de statele membre. Aplicarea va fi treptată și poate dura până la 3 ani. În Uniunea Europeană, oficial 14 milioane de oameni trăiesc în alt stat membru, din care 4 milioane sunt români”.