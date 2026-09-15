"Fără violenţă! Domnule Bolojan, dialogul cu reprezentanţii fermierilor este singura soluţie pentru a opri escaladarea conflictului! Nu doar să luaţi act formal de revendicări prin hârtii. Numai prin discuţii poate fi detensionată situaţia. Fiţi responsabil şi raţional! Interveniţi!, a scris Grindeanu, pe Facebook, potrivit Agerpres.

Potrivit preşedintelui PSD, "aici nu este vorba de politică, ci de forţe extremiste care profită pentru a produce haos".

"Cei care vor să deturneze acest protest, iniţial paşnic, trebuie să suporte consecinţele legale pentru capturarea unor nemulţumiri justificate.

Până atunci, Ilie Bolojan are obligaţia să iasă de după perdelele de la Guvern şi să ia măsuri ferme pentru a coborî tensiunea şi a preveni o escaladare periculoasă a situaţiei", a transmis Sorin Grindeanu.

Peste 20 de persoane care au avut un comportament violent la protestul de marţi din Piaţa Victoriei au fost ridicate, au informat oficiali ai Jandarmeriei Capitalei.

Jandarmeria Capitalei anunţase anterior că a sancţionat trei bărbaţi care ar fi provocat incidente la protestul din Piaţa Victoriei al fermierilor, amenzile fiind în valoare totală de 11.000 de lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991 şi Legii nr. 60/1991.

Jandarmeria Capitalei mai transmite că cei trei au avut un comportament "necooperant" şi "recalcitrant" şi au împiedicat jandarmii să îşi exercite atribuţiile de serviciu în zona manifestaţiei.

De asemenea, un alt bărbat, care intenţiona să ajungă în Piaţa Victoriei, a fost depistat în zona Gării de Nord având asupra sa un spray iritant-lacrimogen, acesta fiind condus la sediul Biroului de Poliţie Transporturi Feroviare, în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi dispunerii măsurilor legale care se impun, menţiona Jandarmeria.