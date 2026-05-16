Pe de altă parte, analiștii sunt de părere că, dincolo de amabilități și de fastul primirii care a gâdilat orgoliul președintelui Trump, vizita acestuia în China nu a adus câștiguri semnificative pentru americani.

Reporter: „Taiwanezii ar trebui să se simtă mai în siguranță sau mai puțin în siguranță după discuțiile pe care le-ați avut cu președintele Chinei?”

Donald Trump: „Nici, nici. Neutru. Nu s-a schimbat nimic. Aș spune așa: nu doresc ca cineva să devină independent. Și, știți, se presupune că trebuie să călătorim 9.500 de mile pentru a purta un război. Nu caut asta. Vreau ca ei să se calmeze. Vreau ca Beijingul să se calmeze.”

Încă înainte de a părăsi China, președintele american a acordat un interviu postului Fox News.

Donald Trump: „Pentru China, Taiwanul a fost întotdeauna subiectul cel mai important. Nu o să-l ia cu forța, dar pur și simplu nu vor ca acest loc — îi spun loc pentru că nimeni nu știe exact cum să-l definească — să își declare independența.”

Reporter:„Considerați că Taiwanul a dominat discuțiile?”

Donald Trump: „Pentru președintele Xi a fost întotdeauna cel mai important lucru. Nu cred că va face nimic împotriva Taiwanului cât sunt eu la Casa Albă.”

Reporter: „Îl considerați pe președintele Xi un dictator?”

Donald Trump: „Nu mă gândesc la asta. Este un conducător, este președintele Chinei. Nu stau să meditez la sistemul lor de conducere. Te descurci cu ce ai. Îl respect, este foarte deștept și își iubește țara. Dacă este dictator sau nu, rămâne la latitudinea voastră să decideți.”

Trump a refuzat să spună dacă va aproba vânzarea de arme către Taiwan, un pachet în valoare de 14 miliarde de dolari autorizat deja de Congres.

Donald Trump: „Poate că o voi face. Sau poate că nu. Nu căutăm să purtăm războaie. Dacă menținem situația așa cum este, cred că și China va accepta acest lucru. Însă nu căutăm să ajungă cineva să spună: «Hai să devenim independenți pentru că Statele Unite ne susțin».”

În timpul discuțiilor purtate cu ușile închise, liderul chinez l-a avertizat pe Donald Trump că, dacă problema Taiwanului este gestionată necorespunzător, aceasta ar putea împinge relația dintre SUA și China într-o situație extrem de periculoasă.

China revendică Taiwanul drept teritoriu propriu și consideră vânzările de arme americane către insulă drept un amestec în afacerile sale interne. Însă congresmeni americani, atât democrați, cât și republicani, insistă ca Washingtonul să își respecte angajamentele față de Taiwan.

Gregory Meeks, congresman democrat din New York: „Cred că este important să ne asigurăm că Taiwanul are tot ce îi trebuie pentru a se apăra.”

Brian Fitzpatrick, congresman republican din Pennsylvania: „Trebuie să sprijinim Taiwanul, la fel cum trebuie să susținem Ucraina. Aceste țări sunt fortărețe ale democrației, sunt în prima linie.”

Rob Wittman, congresman republican: „Congresul a stabilit foarte clar, prin Actul privind relațiile cu Taiwanul, că SUA nu se consultă cu China în privința vânzărilor de arme defensive către Taiwan.”