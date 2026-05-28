Conflictul consumă stocurile de arme mult mai rapid decât pot fabricile americane să le înlocuiască, iar Pentagonul și aliații săi caută acum soluții pentru creșterea producției și găsirea unor alternative mai ieftine.

• Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a scris în această săptămână lui Donald Trump, cerând de urgență interceptori pentru a respinge viitoarele atacuri cu rachete ale Rusiei.

• Însă Iranul a devenit prioritatea principală, iar o nouă analiză arată că va dura ani până când munițiile consumate în acest război vor fi refăcute.

Raport Center for Strategic and International Studies

Un raport al Center for Strategic and International Studies (CSIS) arată că SUA au folosit atât de mulți interceptori din sistemele Patriot și THAAD în Orientul Mijlociu încât stocurile nu vor fi refăcute înainte de 2029.

• Asta presupunând că războiul nu va reîncepe și luând în calcul inclusiv propunerea lui Trump privind un buget uriaș al apărării de 1.500 de miliarde de dolari.

• Cifrele sunt dure: SUA au primit doar 172 de interceptori Patriot în anul fiscal 2026, dar au folosit peste 1.000 în războiul cu Iranul, potrivit CSIS. Țintele de producție pentru anii următori sunt mult mai mari.

• Pentagonul insistă că a păstrat suficiente capabilități pentru apărarea teritoriului american și pentru desfășurarea cu succes a războiului cu Iranul.

• Însă aliații internaționali care depind de armamentul american se află într-o poziție extrem de inconfortabilă.

Apelul Ucrainei

Apelul lui Zelenski către Trump a venit după atacurile masive asupra Kievului de sâmbătă și după avertismentul Rusiei adresat tuturor străinilor să părăsească capitala Ucrainei înaintea unor lovituri planificate asupra „centrelor de decizie” și a facilităților de producție de drone.

• Rusia a folosit 54 de rachete de croazieră, 30 de rachete balistice și trei rachete hipersonice în atacurile din weekend, i-a transmis Zelenski lui Trump.

• „Când vine vorba despre apărarea împotriva rachetelor balistice, depindem aproape exclusiv de Statele Unite”, a scris Zelenski.

• Sistemele Patriot produse în SUA și-au demonstrat eficiența împotriva atacurilor rusești, însă „nu există aproape nimic mai dureros decât să vezi baterii Patriot fără rachete încărcate”, a adăugat liderul ucrainean.

• Dincolo de amenințările imediate, oficialii ucraineni sunt deja foarte îngrijorați de incapacitatea de a apăra infrastructura energetică împotriva atacurilor rusești în iarna viitoare.

Și Taiwanul resimte presiunea. Oficialii se pregătesc pentru un posibil conflict cu China încă din 2027, în timp ce se confruntă cu întârzieri ale livrărilor de arme americane în valoare de aproape 30 de miliarde de dolari.

• Printre aceste livrări întârziate se află și interceptori Patriot, despre care oficialii taiwanezi au confirmat pentru Axios, săptămâna trecută, că reprezintă o prioritate majoră.