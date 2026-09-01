Angela Merkel vine la București, una din puținele capitale unde își lansează volumul de amintiri despre ”meandrele puterii”

Potrivit unui comunicat al Editurii Litera, evenimentul va avea loc la Ateneul Român, de la ora 19:00, sub forma unui dialog public între Angela Merkel şi jurnalistul şi diplomatul Emil Hurezeanu, fost ministru al Afacerilor Externe, scrie Agerpres.

Biletele sunt disponibile prin Eventbook, fiecare bilet incluzând şi un exemplar al volumului "Libertate. Amintiri 1954 - 2021".

Publicul poate opta şi pentru categoria de bilet care include un exemplar al cărţii cu autograful Angelei Merkel, disponibil în număr limitat.