Angela Merkel vine la București, una din puținele capitale unde își lansează volumul de amintiri despre ”meandrele puterii”

Stiri Politice
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Fostul cancelar german Angela Merkel vine la Bucureşti unde, în cursul zilei de marţi, îşi va lansa volumul "Libertate. Amintiri 1954 - 2021".

autor
Cristian Anton

Potrivit unui comunicat al Editurii Litera, evenimentul va avea loc la Ateneul Român, de la ora 19:00, sub forma unui dialog public între Angela Merkel şi jurnalistul şi diplomatul Emil Hurezeanu, fost ministru al Afacerilor Externe, scrie Agerpres.

Biletele sunt disponibile prin Eventbook, fiecare bilet incluzând şi un exemplar al volumului "Libertate. Amintiri 1954 - 2021".

Publicul poate opta şi pentru categoria de bilet care include un exemplar al cărţii cu autograful Angelei Merkel, disponibil în număr limitat.

Conform Litera, cartea oferă o perspectivă unică asupra "meandrelor puterii" şi este "o pledoarie fermă pentru libertate".

Angela Merkel, primită la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan

"În memoriile sale, scrise împreună cu consilierul ei politic de lungă durată Beate Baumann, doamna Merkel îşi rememorează viaţa împărţită în mod egal între două state şi două lumi: 35 de ani în Republica Democrată Germană (RDG) şi 35 de ani în Germania reunificată. Cu maximă sinceritate, Angela Merkel îşi povesteşte copilăria, tinereţea şi studiile în RDG şi vorbeşte despre dramatismul anului 1989, marcat de căderea Zidului Berlinului, precum şi despre începuturile vieţii sale politice. Mai apoi, ne permite să participăm la întâlnirile şi discuţiile pe care le-a avut cu cei mai influenţi lideri ai lumii. Pornind de la punctele de cotitură ale istoriei naţionale, dar şi europene şi internaţionale, ne dezvăluie, cu claritate şi precizie, cum au fost luate deciziile care au conturat prezentul în care trăim", a informat editura.

Volumul "Libertate. Amintiri 1954 - 2021" a fost lansat la nivel internaţional în 2024 în peste 30 de ţări, iar Bucureşti se numără printre puţinele destinaţii din lume pe care Angela Merkel le-a ales pentru a fi prezentă personal, alături de capitale de referinţă precum Berlin, Washington, Budapesta sau Atena.

În contextul vizitei la Bucureşti, Angela Merkel va fi primită la Palatul Cotroceni, la ora 12:30, de preşedintele Nicuşor Dan.

Angela Merkel a castigat alegerile si va guverna impreuna cu liberalii

Sursa: Agerpres

Etichete: angela merkel, lansare carte, bucuresti,

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