Angela Merkel declară că „regretă” faptul că Europa „nu-şi foloseşte suficient potenţialul diplomatic”, într-un interviu acordat postului public de televiziune WDR. Ea consideră că este „absolut justificat” ca Ucraina să fie susţinută militar şi să se producă totodată un efect descurajator.

Angela Merkel a guvernat Germania timp de 16 ani, până în decembrie 2021, cu mai puţin de trei luni înaintea invaziei Ucrainei de către Rusia.

Ea a fost criticată, de atunci, din cauza complezenţei sale prea mari faţă de Rusia şi pentru că a făcut Germania dependentă, timp de mulţi ani, de livrări de energie rusească la preţuri mici.

Germania a devenit unul dintre principalii susţinători ai Ucrainei şi şi-a relansat industria apărării.

Mediere criticată

Fostul cancelar german îşi reafirmă în acest interviu susţinerea faţă de ajutarea militară a Ucrainei.

Însă ea pledează în favoarea unei intensificări a diplomaţiei europene în războiul dintre Kiev şi Moscova.

„Descurajarea militară + activităţile diplomatice sunt ceea ce consider eu important”, subliniază ea.

În opinia sa, „nu este suficient” ca doar preşedintele american Donald Trump să menţină contactul cu Rusia.

„Şi noi contăm, ca europeni”, subliniază Angela Merkel.

Întrebată despre pertinenţa unei medieri în conflictul cu Vladimir Putin, ea a răspuns că, în timpul negocierilor care au avut loc la Minsk, în Belarus, pe când era ea cancelar, în urma anexării Crimeei de către Rusia, în 2014, „nici prin cap nu i-ar fi trecut” să ceară unui mediator să se ducă în capitala belarusă „pentru ca să vorbească cu Putin”.

„Trebuie să iei asta în propriile mâini”, subliniază ea.

Vladimir Putin, întrebat, la începutul lui mai, care este candidatul său favorit să reia dialogul cu europenii, a răspuns că el „personal” îl preferă pe predecesorul lui Angela Merkel, fostul cancelar social-democrat Gerhard Schröder.