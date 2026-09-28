Omologul său sud-coreean, Lee Jae Myung, a deplâns imediat faptul că Kievul a încălcat acordul de confidențialitate în această privință. Dmytro Lytvyn, consilierul lui Zelenski, a replicat că Ucraina este „o țară deschisă” și a considerat că ar fi fost ciudat să se predea acești soldați în secret, potrivit News.ro.

„Faptul că partea ucraineană a încălcat acordul de confidențialitate dintre cele două țări și a divulgat (informația) în mod unilateral constituie, în sine, un fapt foarte grav”, a afirmat totuși duminică Seong Ghi-hong, secretarul prezidențial sud-coreean pentru relații publice. El a adăugat că „declarația falsă a serviciului de presă prezidențial ucrainean, potrivit căreia nu ar fi existat niciun acord de confidențialitate (...), subminează grav încrederea dintre cele două guverne și afectează grav relațiile de prietenie dintre cele două țări”.

„O explicație și scuze oficiale”

Președinția sud-coreeană solicită, așadar, în mod solemn „o explicație și scuze oficiale”, a continuat Seong, precizând că Casa Albastră analizează „măsuri suplimentare care ar putea fi necesare”, fără a oferi însă mai multe detalii.

Cei doi soldați nord-coreeni fuseseră luați prizonieri de Ucraina în ianuarie 2025, în urma unei operațiuni militare a Phenianului în sprijinul aliatului său rus. Într-o scrisoare adresată unei ONG-uri din Seul, aceștia și-au exprimat dorința de a duce o „viață normală” în Coreea de Sud.

Indiferent dacă provin din Sud sau din Nord, toți coreenii sunt considerați cetățeni cu drepturi depline ai Coreei de Sud, în temeiul Constituției. Oficialii de la Seul au confirmat că acest lucru se va aplica și în cazul oricărui soldat nord-coreean capturat în timpul războiului dintre Ucraina și Rusia.