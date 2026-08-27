Cititorii din România o pot întâlni în cadrul a două evenimente publice:

1. Marți, 1 septembrie,16.00 –17.30 la Librăria Humanitas de la Cișmigiu – sesiune de autografe și întâlnire cu cititorii

Gazdă a întâlnirii: Ioana Bâldea Constantinescu, director de Comunicare și Imagine al editurii Litera.

Accesul la eveniment este gratuit, în baza unei rezervări nominale prin platforma Eventbook.

2. Marți, 1 septembrie,19.00 –20.30 la Ateneul Român – dialog cu Emil Hurezeanu

Lansarea volumului său de memorii LIBERTATE. Amintiri 1954–2021 va avea loc începând cu ora 19.00, pe scena Ateneului Român, sub forma unui dialog public între doamna Angela Merkel și domnul Emil Hurezeanu, personalitate marcantă a jurnalismului și diplomației din România. Evenimentul va fi prezentat de Ioana Bâldea Constantinescu.

Nu rata momentul! Ultimele bilete au fost puse în vânzare pe platforma eventbook.

„Libertate. Amintiri 1954–2021” de Angela Merkel

În volumul său, Angela Merkel reflectă asupra condițiilor de acțiune politică într-o perioadă de confruntare tot mai intensă. Amintirile sale oferă o perspectivă unică asupra mecanismelor interne ale puterii – și reprezintă o pledoarie hotărâtă pentru libertate.

„Ce înseamnă pentru mine libertatea? Întrebarea aceasta m-a preocupat toată viaţa. În plan politic,desigur, libertatea necesită condiții democratice. Fără democrație nu există libertate, nici stat de drept, nici respectarea drepturilor omului. Însă această întrebare mă preocupă și dintr-un alt punct de vedere. Libertatea înseamnă pentru mine să-mi dau seama care îmi sunt limitele și să încerc să mi le depășesc. Libertatea înseamnă să nu încetezi să înveți, să nu rămâi pe loc, ci să mergi mai departe, dincolo de granițele unei cariere politice.“ – Angela Merkel

Angela Merkel, cancelar federal al Republicii Federale Germania din 2005 până în 2021, a fost prima femeie care a ocupat cel mai important post pe care i l-a oferit țara sa. Născută în 1954 la Hamburg, a crescut în RDG unde a studiat fizica și a obținut doctoratul în fizică. În 1990 a fost aleasă în Bundestag. Din 1991 până în 1994 a fost ministru federal pentru femei și tineret, din 1994 până în 1998, ministru federal pentru mediu, protecția naturii și siguranța reactoarelor, iar din 2000 până în 2018 a fost președintă a Uniunii Creștin-Democrate din Germania. În 2021 și-a încheiat cariera politică activă.