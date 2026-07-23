Angela Merkel vine în România. Fostul cancelar al Germaniei își lansează memoriile la Ateneul Român

Lansarea va avea loc marți, 1 septembrie, începând cu ora 19.00, pe scena Ateneului Român, sub forma unui dialog public între doamna Angela Merkel și domnul Emil Hurezeanu, personalitate marcantă a jurnalismului și diplomației din România. Evenimentul va fi prezentat de Ioana Bâldea Constantinescu, director de comunicare al Editurii Litera.

Biletele sunt disponibile prin Eventbook.

Achiziția oricărui bilet asigură accesul la eveniment și un exemplar al cărții LIBERTATE. Amintiri 1954–2021. În funcție de categoria de bilet aleasă, este disponibilă și opțiunea care include un exemplar cu autograf.

„Libertate. Amintiri 1954–2021” de Angela Merkel

„Libertate. Amintiri 1954–2021“ a fost lansat la nivel internațional în 2024 în peste 30 de țări, iar România se numără printre puținele destinații din lume pe care Angela Merkel le-a ales pentru a fi prezentă personal, alături de capitale de referință precum Berlin, Washington, Budapesta sau Atena.

Timp de 16 ani, Angela Merkel a purtat responsabilitatea guvernării Germaniei, a condus țara prin numeroase crize și a modelat, prin acțiunile și atitudinea ei, atât politica și societatea germană, cât și dinamica scenei politice internaționale. În memoriile sale, scrise împreună cu consilierul ei politic de lungă durată, Beate Baumann, doamna Merkel își rememorează viața împărțită în mod egal între două state și două lumi: 35 de ani în Republica Democrată Germană (RDG) și 35 de ani în Germania reunificată.

Cu maximă sinceritate, Angela Merkel își povestește copilăria, tinerețea și studiile în RDG și vorbește despre dramatismul anului 1989, marcat de căderea Zidului Berlinului, precum și despre începuturile vieții sale politice. Mai apoi, ne permite să participăm la întâlnirile și discuțiile pe care le-a avut cu cei mai influenți lideri ai lumii. Pornind de la punctele de cotitură ale istoriei naționale, dar și europene și internaționale, ne dezvăluie, cu claritate și precizie, cum au fost luate deciziile care au conturat prezentul în care trăim. Cartea ne oferă o perspectivă unică asupra meandrelor puterii și este o pledoarie fermă pentru libertate.