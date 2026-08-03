Potrivit News.ro, amendamentul PSD vizează cazul primarului USR al Timişoarei, Dominic Fritz, iar cel al AUR se referă la declararea averii soţilor şi partenerilor demnitarilor.

”Alianţa PSD–AUR din Parlamentul României funcţionează „ca unsă”. Astăzi, în Comisia juridică a Camerei Deputaţilor, au trecut, cu voturile PSD şi AUR, amendamentele vădit neconstituţionale privind modificarea legii ANI. S-au introdus în textul legii amendamente care creează impredictibilitate şi care vor genera perturbări foarte grave atât în administraţia publică locală, cât şi în cea centrală” - a transmis deputatul PNL Ciprian Dobre.

El anunţă că aceste modificări nu au fost susţinute de PNL şi nici la votul în plenul Camerei Deputaţilor nu vor fi votate.

Ce prevede amendamentul AUR și cel depus de PSD

Conform amendamentului AUR, soţul, soţia sau partenerul preşedintelui României, parlamentarilor, prim-ministrului, membrilor Guvernului, şefului Cancelariei Prim-Ministrului, secretarului general al Guvernului, secretarilor şi subsecretarilor de stat, consilierilor de stat din cadrul Cancelariei prim-ministrului au obligaţia de a completa şi depune declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese.

Amendamentul PSD prevede că persoanelor faţă de care până la data intrării în vigoare a legii s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese şi pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicţiei prevăzute de lege, calculate de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare respectiv a hotărârii judecătoreşti, le încetează de drept funcţia, demnitate publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Acest amendment, ca şi cel similar depus la precedentă variantă a legii, care nu a trecut de Senat, îl vizează direct pe primarul Timişoarei Dominic Fritz.

Persoanelor faţă de care se constată în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflictul de interese, după intrarea în vigoare a prezentei legi, le încetează mandatul de la data la care raportul de evaluare sau hotărârea judecătorească rămân definitive.

Legea integrităţii, jalon în PNRR, urmează să intre în dezbaterea plenului Camerei Deputaților.