La şedinţă au fost prezenţi 112 senatori dintr-un total de 134. Fiind vorba despre o lege organică, erau necesare 68 de voturi favorabile.

Cum s-au împărțit voturile

Legea a înregistrat 55 de voturi ”pentru: 35 PSD, 9 UDMR - printre care Tanczos Barna şi Cseke Attila, 7 senatori PACE – Întâi România, 3 senatori neafiliaţi şi un senator AUR, Corneliu Negru.

S-au abţiut de la vot 25 de senatori AUR şi 3 neafiliaţi.

29 de senatori nu au votat deşi au participat la şedinţă: 1 senator AUR - Petrişor Peiu, 17 senatori PNL şi 11 senatori USR.

Au votat cu tablete, ceea ce înseamnă că nu au fost prezenţi fizic în sala de şedinţe, 73 de senatori.

Au votat prin sistemul de vot electronic al sălii de plen 39 de parlamentari.

De ce USR și PNL nu ar fi votat legea

Legea ANI, care este jalon în PNRR, a picat, joi, la vot în Senat, for decizional. Senatorul Gheorghe Şipos (USR) a anunţat că împreună cu colegii de la PNL, vor redepune legea în Parlament şi a adăugat că de fapt prin votul negativ au salvat cei 770 de milioane de euro din PNRR, pentru că legea era neconstituţională. Conform preşedintelui Senatului, liberalul Mircea Abrudean, unul dintre amendamente, depus de PSD, ar fi generat neconstituţionalitatea legii,

”Persoanelor faţă de care s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese anterior intrării în vigoare a prezentei legi le încetează de drept funcţia sau demnitatea publică ori mandatul la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”, este textul amendamentului, despre care liderul USR Dominic Fritz a afirmat că îl viza direct.

„E neconstituţional, orice lege poate produce efecte doar în viitor. Acest lucru extrem de grav trebuie să-i intereseze pe toţi românii care cred în statul de drept şi în democraţie. Nu e vorba despre un primar, ci de un abuz al majorităţii PSD-AUR în Parlamentul României”, a acuzat Fritz.

Scandal după ce legea a picat

Pe de cealaltă parte, PSD acuză, joi seară, AUR, PNL şi USR că s-au coalizat şi nu au votat Legea ANI, sacrificând 770 de milioane de euro din PNRR, ”ca să-l salveze pe Dominic Fritz”.

„Iată imaginea coaliţiei PNL-USR-AUR: e gata să sacrifice cu cinism 770 milioane de euro din PNRR ca să-l salveze pe Dominic Fritz”, a transmis, joi seară, PSD, distribuind o imagine cu votul pe Legea ANI, unde AUR s-a abţinut, iar PNL şi USR nu au votat.

Potrivit social-democraţilor, ”când a fost vorba de a vota pentru un jalon PNRR pe decarbonizare care însemna aproape un miliard de euro din PNRR, Bolojan nu s-a obosit să vină la vot în Senat”: ”Azi, când a fost vorba de salvarea politică a lui Fritz, Bolojan a făcut toate eforturile posibile pentru a bloca adoptarea noii Legi a ANI, din care PSD scosese toate portiţele pe care le strecuraseră în favoarea şefului USR. A venit, s-a zbătut, a luat cuvântul, şi-a scos parlamentarii din sală”.

Potrivit PSD, ”aceasta este adevărata faţă a lui Bolojan, nu contează cu adevărat integritatea, miliardele europene şi economia, ci doar supravieţuirea sa politică şi a aliatului din fruntea USR”.