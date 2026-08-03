Surse: Sorin Grindeanu nu vrea să renunțe la ”amendamentul Fritz” din Legea integrității. România ar putea pierde bani PNRR

Astfel, parlamentarii PSD vor să depună, încă o dată, ”amendamentul Fritz”, care prevede că "persoanelor faţă de care s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese anterior intrării în vigoare a legii le încetează de drept funcţia sau demnitatea publică ori mandatul la 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii".

În 18 iunie, Fritz a pierdut definitiv, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procesul cu Agenţia Naţională de Integritate, în care a fost declarat în conflict de interese. ANI a susţinut că primarul Timişoarei s-a aflat în conflict de interese administrativ deoarece a luat, în noiembrie 2020, o decizie în beneficiul unei persoane care îl împrumutase în campania electorală din acel an cu suma de 25.000 de lei.

Potrivit surselor social-democrate, Sorin Grindeanu nu este de acord ca Legea integrității să fie adoptată în Parlament fără ”amendamentul Fritz” - pentru ca România să nu piardă milioane de euro din PNRR - iar apoi, după o lună sau două, legea să fie modificată în Parlament cu amendamentul dorit de PSD.

Astfel, mai spun sursele, Grindeanu este decis să discute ”în curând” cu parlamentarii PSD, să ia împreună o decizie finală referitor la acest amendament, dacă PSD îl mai depune încă o dată sau nu.

De asemenea, sursele social-democrate mai spun că, vineri, președintele PSD a fost la Palatul Cotroceni, unde a discutat cu președintele Nicușor Dan atât despre Legea integrității, dar și despre proiectul legislativ privind biodiversitatea.