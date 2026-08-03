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Surse: Sorin Grindeanu nu vrea să renunțe la ”amendamentul Fritz” din Legea integrității. România ar putea pierde bani PNRR

Stiri Politice
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Sorin grindeanu dominic fritz
Inquam Photos / Octav Ganea

Surse din Partidul Social Democrat au precizat pentru Știrile Pro TV că președintele PSD, Sorin Grindeanu, nu vrea să renunțe la așa numitul ”amendament Fritz”, care ar avea efecte asupra președintelui USR, Dominic Fritz, dacă legea ar fi adoptată.

autor
Cristian Matei

Astfel, parlamentarii PSD vor să depună, încă o dată, ”amendamentul Fritz”, care prevede că "persoanelor faţă de care s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese anterior intrării în vigoare a legii le încetează de drept funcţia sau demnitatea publică ori mandatul la 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii".

În 18 iunie, Fritz a pierdut definitiv, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procesul cu Agenţia Naţională de Integritate, în care a fost declarat în conflict de interese. ANI a susţinut că primarul Timişoarei s-a aflat în conflict de interese administrativ deoarece a luat, în noiembrie 2020, o decizie în beneficiul unei persoane care îl împrumutase în campania electorală din acel an cu suma de 25.000 de lei.

Potrivit surselor social-democrate, Sorin Grindeanu nu este de acord ca Legea integrității să fie adoptată în Parlament fără ”amendamentul Fritz” - pentru ca România să nu piardă milioane de euro din PNRR - iar apoi, după o lună sau două, legea să fie modificată în Parlament cu amendamentul dorit de PSD.

Astfel, mai spun sursele, Grindeanu este decis să discute ”în curând” cu parlamentarii PSD, să ia împreună o decizie finală referitor la acest amendament, dacă PSD îl mai depune încă o dată sau nu.

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De asemenea, sursele social-democrate mai spun că, vineri, președintele PSD a fost la Palatul Cotroceni, unde a discutat cu președintele Nicușor Dan atât despre Legea integrității, dar și despre proiectul legislativ privind biodiversitatea.

PNL și USR au blocat, recent, adoptarea Legii integrității. "România riscă să piardă aproape 800 de milioane de euro”

Potrivit Agerpres, preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat recent că a depus din nou, vineri, un proiect de lege privind integritatea, solicitând PSD şi "aliaţilor săi" să nu introducă amendamente "otrăvite, neconstituţionale, care distrug jalonul sau ascund averi".

El a adăugat că "România riscă să piardă aproape 800 de milioane de euro, dacă PSD continuă să saboteze Legea integrităţii".

Senatul a respins, joi, proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul integrităţii publice, care trecuse de Camera Deputaţilor. Proiectul a întrunit doar 55 de voturi "pentru", fiind necesare 67 favorabile, deoarece este o lege organică.

PSD a introdus un amendament la lege, care îi nemulțumește pe liderii USR

Parlamentarii liberali nu au participat la votul asupra acestui proiect, contestând amendamentul introdus de PSD în Comisia juridică a Senatului care prevedea că "persoanelor faţă de care s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese anterior intrării în vigoare a legii le încetează de drept funcţia sau demnitatea publică ori mandatul la 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii".

La rândul său, liderul USR, Dominic Fritz, primar al Timişoarei, a susţinut că acest amendament este "neconstituţional" şi că îl vizează chiar pe el.

În 18 iunie, Fritz a pierdut definitiv, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procesul cu Agenţia Naţională de Integritate, în care a fost declarat în conflict de interese. ANI a susţinut că primarul Timişoarei s-a aflat în conflict de interese administrativ deoarece a luat, în noiembrie 2020, o decizie în beneficiul unei persoane care îl împrumutase în campania electorală din acel an cu suma de 25.000 de lei.

Un al doilea amendament contestat viza eliminarea obligaţiei de a include sumele cash în declaraţia de avere a demnitarilor.

Noul proiect va intra mai întâi în dezbaterea Camerei Deputaţilor, care este primul for sesizat, Senatul fiind decizional. 

Dominic Fritz și-ar putea pierde mandatul de primar. Reacția liderului USR: „Este un abuz al majorității PSD-AUR”

Sursa: StirilePROTV Agerpres

Etichete: integritate, Parlament, PSD, dominic fritz, sorin grindeanu, USR, PNL,

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