„A picat al doilea Guvern cu premier liberal și nu e o bucurie pentru nimeni. După căderea Guvernului Mureșan, România are însă nevoie de un lucru sigur. De un T0 în politică, un restart complet fără orgolii, fără răfuieli și fără să mai discutăm la nesfârșit despre cine pe cine a supărat acum cinci luni sau acum zece luni. Lista miniștrilor putea să fie poleită în aur, iar programul de guvernare putea să promită câte în lună și stele și din el să curgă lapte și miere. Dacă n-ai 233 de voturi, n-ai Guvern. Pentru că nu-ți pune nimeni în traistă o majoritate parlamentară. Trebuie să muncești pentru ea, trebuie să negociezi, să convingi, să construiești punți, iar cine nu înțelege asta înseamnă că și-a trăit viața politică în puf, nu știe ce înseamnă să muncești pentru un partid, să fii în prima linie a unei campanii și să răspunzi în fața oamenilor”, a spus ea într-un video postat pe Facebook, potrivit Agerpres.

Gorghiu a militat pentru dialog între toate forțele politice responsabile.

„Acum toate forțele politice responsabile trebuie să stingă criza, nu să arunce gaz pe foc. Trebuie să coborâm tonul și să înceapă negocieri serioase. Iar pentru asta trebuie să acceptăm că strategia PNL de până acum a eșuat și e necesar să reluăm dialogul de la zero, să construim o majoritate stabilă, una care să reziste nu doar la vot, ci pe următorii doi ani. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, înseamnă instabilitate, înseamnă fără rectificare, înseamnă fără reforme, înseamnă fără decizii economice de care România are nevoie. Și da, azi nu trebuie să fim populari, dar trebuie să fim responsabili. Iar această responsabilitate înseamnă un Guvern stabil cu o majoritate adevărată, capabilă să conducă România și să rezolve problemele oamenilor”, a fost mesajul ei.